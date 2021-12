জেনেভা (সুইৎজারল্যান্ড), 30 ডিসেম্বর: ওমিক্রন ও ডেল্টার (Delta, Omicron threat) জোড়া ফলায় কোভিডের সুনামি (Omicron, Delta leading to tsunami of cases) আসতে চলেছে ৷ যার ফলে ফের ভেঙে পড়বে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ৷ প্রবল চাপ আসবে স্বাস্থ্যকর্মীদের উপর ৷ এমনই আশঙ্কার কথা শোনাল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO latest statement on covid)৷

হু-এর প্রধান ডা. টেড্রস আধানম বুধবার সাংবাদিকদের বলেছেন, "বর্তমানে ডেল্টা ও ওমিক্রন হল জোড়া আতঙ্ক যা রেকর্ড সংখ্যক সংক্রমণ বাড়াচ্ছে ৷ এর ফলে হাসপাতালে ভর্তি ও মৃত্যুর সংখ্যাও বাড়তে চলেছে ৷" সম্মিলিতভাবে যদি প্রতিরোধ গড়ে তোলা না-যায়, তাহলে এই ভাইরাস আরও বিবর্তিত হয়ে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার মাথা ব্যাথা আরও বাড়াবে বলে সতর্ক করেছেন তিনি ৷ হু প্রধানের কথায়, "আমি এই ভেবে গভীরভাবে উদ্বিগ্ব যে, অনেক বেশি সংক্রমণের ক্ষমতাসম্পন্ন ওমিক্রন ও একইসঙ্গে ডেল্টার উপস্থিতি কোভিডের সুনামি (Tsunami of omicron cases) ডেকে আনবে ৷"

এই অবস্থা আবারও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উপর চরম আঘাত হানতে চলেছে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করে আধানম (Corona statement by Tedros) বলেছেন, "শুধু কোভিড 19 রোগীর হাসপাতালে ভর্তির প্রয়োজন হবে বলেই যে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উপর চাপ সৃষ্টি হবে তা নয়, স্বাস্থ্যকর্মীরাও অধিক সংখ্যায় অসুস্থ হয়ে পড়ছেন এটাই উদ্বেগের ৷" যাঁরা এখনও টিকা নেননি, কোভিডের যে কোনও ভ্যারিয়েন্টই তাঁদের মৃত্যু ডেকে আনতে পারে বলে সতর্ক করেছেন হু-এর প্রধান ৷ তবে তিনি একটাই আশার কথা শুনিয়েছেন যে, টিকাকরণ অভিযান সফল ভাবে সম্পন্ন হলে 2022 সালেই অতিমারির সমাপ্তির পথ দেখতে পারে বিশ্ব ৷

চলতি বছর শেষ হওয়ার মধ্যে প্রত্যেক দেশের 40 শতাংশ নাগরিক সম্পূর্ণ টিকাপ্রাপ্ত হবেন, এমনই আশা করেছিল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ৷ 2022 সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত প্রতি দেশের 70 শতাংশ নাগরিকের সম্পূর্ণ টিকা গ্রহণের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে ৷ তবে হু-এর সদস্য 194টি দেশের মধ্যে 92টি দেশই চলতি বছরের লক্ষ্যমাত্রা পূরণে ব্যর্থ হতে চলেছে বলে জানিয়েছেন আধানম ৷ টিকায় বৈষম্য (Tedros on Vaccine equity) নিয়ে প্রশ্ন তুলে তিনি বলেছেন, গরিব দেশগুলিতে টিকার ঘাটতি চোখে পড়ছে ৷ নতুন বছরের রেজোলিউশন হিসেবে গ্রহণ করে টিকাকরণ কর্মসূচিতে জোর দেওয়ার কথা বলেছেন হু-এর প্রধান ৷

