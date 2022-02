জেনেভা, 2 ফেব্রুয়ারি: একা রামে রক্ষা নেই, সুগ্রীব দোসর...আগমনের পর থেকেই সাংঘাতিক সংক্রামক হিসেবে বিশ্বজুড়ে স্বীকৃতি লাভ করে নিয়েছে করোনাভাইরাসের নয়া ভ্যারিয়েন্ট ৷ তার সঙ্গে যুঝতে যুঝতে এ বার বিশ্ববাসীর নয়া লড়াই শুরু হতে চলেছে ওমিক্রনের থেকেও বেশি শক্তিশালী তার সাব-ভ্যারিয়েন্টের সঙ্গে (Who on Omicron Sub-variant)৷ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দাবি সে রকমই ৷ ওমিক্রনের নতুন রূপ নিয়ে সতর্ক করে হু জানিয়েছে, ইতিমধ্যেই 57টি দেশে ছড়িয়ে পড়েছে এই নয়া স্ট্রেইন (WHO on Omicron)৷

মাত্র 10 সপ্তাহ আগে দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রথম মাথাচাড়া দেওয়ার পর থেকে এই কদিনেই বিশ্বের মধ্যে ডমিন্যান্ট ভ্যারিয়েন্টে পরিণত হয়েছে ওমিক্রন (fast spreading omicron variant in 57 countries)৷ দ্রুত চরিত্র বদল করে ছড়িয়ে পড়ার ক্ষেত্রে বিশেষ পারদর্শী এই ভ্যারিয়েন্ট ৷ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা প্যানডেমিক নিয়ে সাপ্তাহিক আপডেট দিয়ে গিয়ে মঙ্গলবার বলেছে, গত এক মাসে করোনাভাইরাসের যত নমুনা সংগ্রহ হয়েছে, তার মধ্যে 93 শতাংশেরও বেশি ওমিক্রনে আক্রান্ত ৷ আর এই ভ্যারিয়েন্টের অনেকগুলো সাব-ভ্যারিয়েন্ট রয়েছে, সেগুলি হল BA.1, BA.1.1, BA.2 ও BA.3 ৷

আরও পড়ুন: Corona Update In India : টানা দু'দিন 2 লক্ষের নিচে দৈনিক সংক্রমণ, মৃত 1 হাজার 733

প্রথমে যে ওমিক্রন (Omicron news) ধরা পড়েছিল তার প্রথম ভার্সান ছিল BA.1 ও BA.1.1 ৷ তবে মূল ভ্যারিয়েন্টের সাব-ভ্যারিয়েন্ট BA.2-এর সংক্রমণ ক্রমে বাড়ছে বলে জানিয়েছে হু ৷ এখনও পর্যন্ত 57টি দেশে (omicron Sub Variant in 57 countries) এর খোঁজ মিলেছে ৷ এই সাব-ভ্যারিয়েন্ট সম্পর্কে এখনও কিছুই প্রায় জানা যায়নি বলে জানিয়ে হু ৷ বলেছে এই নিয়ে গবেষণা প্রয়োজন ৷ তবে সাম্প্রতিক বেশ কয়েকটি গবেষণায় ইঙ্গিত মিলেছে যে ওমিক্রনের মূল রূপের থেকে অনেক বেশি সংক্রামক BA.2 ভ্যারিয়েন্ট ৷

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (Who on Omicron Sub-variant) শীর্ষ এক বিশেষজ্ঞ মারিয়া ভ্যান কারখোভে জানিয়েছেন, সাব-ভ্যারিয়েন্টের সম্পর্কে এখনও খুব কম তথ্য রয়েছে ৷ তবে প্রাথমিক তথ্য বলছে, BA.1-এর থেকে BA.2-এর বৃদ্ধির হার বেশি ৷

আরও পড়ুন: Corona Update in Bengal : রাজ্যে করোনা সংক্রমণের হার কমে 4 শতাংশের ঘরে