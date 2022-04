কলকাতা, 2 এপ্রিল : শুক্রবার ছিল ১ এপ্রিল । অর্থাৎ বোকা বানানোর দিন । আগে হয়ত বোকা বানানো হত রাস্তায়, বাড়িতে, অফিসে এখন এসবের সঙ্গেই কিছুটা বদল ঘটেছে মাধ্যমের । মানুষ আজকাল একে অপরকে বোকা বানাতে বেছে নিচ্ছেন ফেসবুক, হোয়াটস অ্যাপ । এবারের 'এপ্রিল ফুল ডে'-তেও এমনই একটি খবর বোকা বানাল অনেককেই ৷

১ এপ্রিলের সন্ধ্যা থেকে একটি খবর ঘুরছিল সোশ্যাল মিডিয়ায় । খবরটি হল, 'উমা' ধারাবাহিকে না কি শিঞ্জিনীর বদলে উমার চরিত্রে দেখা যাবে শ্রুতি দাসকে । কিছুক্ষণ পরেই আরেকটি ফেসবুক গ্রুপ থেকে জানা যায়, 'মিঠাই'-তে মিঠাই চরিত্রেও আসছেন শ্রুতি । ধারাবাহিকের ফ্যান যাঁরা, তাঁরা অনেকেই এই খবর বিশ্বাস করে বসেছিলেন ৷ কিন্তু পুরো বিষয়টাই আসলে ছিল একটি বিশুদ্ধ ঠাট্টা ৷

এই ব্যাপারে শ্রুতির সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে পুরো ব্যাপারটি খুলে জানান তিনি ৷ তিনি বলেন, "এর একটাও সত্য নয় । সবটাই মিথ্যা । কেউ এপ্রিল ফুল করছে । আর এই ধরনের মজাদার পোস্টে আমি খুব মজা পাই । ভাল লাগে (Shruti Das says some one is making fun of her on social media)।" তবে শ্রুতিকে ঘিরে আরও একটি খবর আছে । যা একেবারে একশোভাগ খাঁটি । ২ এপ্রিল 'রান্নাঘর' অনুষ্ঠানে মাকে সঙ্গে নিয়ে আসছেন শ্রুতি ।

সুস্বাদু রান্নার পাশাপাশি থাকবে মা-মেয়ের মজাদার গল্প । শ্রুতি এবং তাঁর মা এদিন রাঁধবেন 'এচোড় চিংড়ির মুখরোচক'। শ্রুতি এদিন সবুজ শাড়ি কালো ব্লাউজে একেবারে অনন্যা । আর তাঁর ইউএসপি হিসেবে তো রয়েইছে তাঁর লম্বা কেশ । সঞ্চালিকা সুদীপা এদিন থাকবেন নীল শাড়িতে । প্রসঙ্গত, এই মুহূর্তে বাংলা ধারাবাহিকে দেখা মিলছে না অভিনেত্রীর । অপেক্ষায় আছেন ভাল চরিত্রের জন্য । ফের মন দিয়েছেন নিজের নাচের সংস্থায় । আগামী দিনে অনেক কাজ করতে চান শ্রুতি ।