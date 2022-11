কলকাতা, 15 নভেম্বর: 'ত্রিনয়নী'র পর ফের জুটি বাঁধছেন শ্রুতি-গৌরব। একই পরিচালকের হাত ধরে নতুন জার্নি শুরু করতে চলেছে নয়ন আর দৃপ্ত । স্বর্ণেন্দু সমাদ্দারের প্রযোজনা সংস্থা থেকেই আসছে নতুন ধারাবাহিক 'রাঙা বউ'। আর সেই ধারাবাহিকের হাত ধরেই ফের জুটিতে শ্রুতি-গৌরব। এর আগে তাঁদের জুটিকে বেশ ভালোবাসা দিয়েছিলেন দর্শকরা । তাই আবার কি একসঙ্গে দেখা যাবে এই অভিনেতা-অভিনেত্রীকে তা নিয়ে জল্পনা ছিল তুঙ্গে(Gourab Shruti New Serial ) ।

খবর আসি আসি করেও আসছিল না । অবশেষে হল পর্দা ফাঁস । হ্যাঁ, জুটি বাঁধছেন তাঁরা (Gourab Shruti New Serial is Coming Soon)। ধারাবাহিক মানেই সেখানে থাকবে প্রেম-ভালোবাসার ছোঁয়া । এর আগের ধারাবাহিকে দু'জনের জুটিতে মন মেতেছিল দর্শকের । তাঁদের নিয়েই এক প্রকার ব্যস্ত ছিল নেট পাড়া । দৃপ্ত-নয়নের মিল দিয়েই হ্যাপি এন্ডিং হয় ধারাবাহিকের । এবারের জার্নি শুধু বাংলায় নয়, বরং নানা ভাষায় । তামিল, তেলেগু, ওড়িয়া, পাঞ্জাবি, ভোজপুরী, মারাঠী ভাষায় সম্প্রচারিত হবে 'রাঙা বউ'(Gourab Shruti Das New Serial Ranga bou)।

বিভিন্ন ধারাবাহিকের সূত্রে গৌরব এখন ছোট পর্দার চেনা মুখ । বারবার গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে সুন্দর ভাবে নিজেকে মেলে ধরেছেন তিনি । অগণিত ধারাবাহিকে কাজ করার পর সম্প্রতি গৌরব শেষ করেছেন 'পিলু'র জার্নি । ওদিকে 'ত্রিনয়নী' আর 'দেশের মাটি'র পর বেশ অনেকদিনের ব্রেক কাটিয়ে ফিরছেন শ্রুতি দাস ।

মাঝে অবশ্য় একটি বিশেষ চ্যানেলের মহালয়ার অনুষ্ঠানে কালী চরিত্রে অভিনয়ের সুযোগ পেয়েছিলেন তিনি । তবে সে তো আর লম্বা টানা সফর নয় । সুতরাং দু'জনেই দারুণ এক্সাইটেড নিজেদের নতুন সফর নিয়ে । এই ধারাবাহিকে দু'জনকেই দেখা যাবে চমকপ্রদ চরিত্রে । চরিত্র নিয়ে অবশ্য এখনও কিছু জানা যায়নি । এবার সময়ের অপেক্ষা।