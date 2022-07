কলকাতা, 16 জুলাই: স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায় অভিনীত 'শ্রীমতী' মুক্তি পেয়েছে 8 জুলাই । আর গতকাল মুক্তি পেল ইন্দ্রাণী হালদার অভিনীত 'কুলের আচার' । দুটি ছবিই আসলে 'শ্রীমতী' কেন্দ্রিক বা বলা ভালো নারীকেন্দ্রিক । স্বস্তিকা নাকি ইন্দ্রাণী, কার দৌড় কত দূর সেটাই এখন দেখার। এর মাঝেই ঘটেছে এমন একটি ঘটনা যার জন্য বেজায় চটেছেন 'শ্রীমতী' স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায় (Swastika Mukherjee expresses her anger about show timing of her new film) । তাঁর ছবিটি মুক্তির পর প্রথমে তা জায়গা পায় 17টি হলে । 'কুলের আচার' মুক্তির পর তা কমে গিয়ে হয়েছে চারটে। আর প্রদর্শনের সময়ও দুপুর 12টা থেকে 1টার মধ্যেই । এতে বেজায় চটেছেন অভিনেত্রী ৷

এখন সোম থেকে শুক্র প্রায় কেউই সিনেমা হলে গিয়ে ছবি দেখার সময় পান না । ফলে, দর্শকাসন যে খালি থাকবে তা বলাই বাহুল্য । আর এতেই সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রতিবাদের ঝড় তুলেছেন স্বস্তিকা । ছবির ডিস্ট্রিবিউটর এসভিএফ-এর উপর দারুণ চটেছেন তিনি । ফেসবুক পোস্টে নায়িকা লিখেছেন, "বাংলা ছবি দেখুন, বাংলা ছবিকে সাপোর্ট করুন ৷ কিন্তু কে কীভাবে সেটা করবে ? ডিসট্রিবিউটার যে ছবি চালাতে চাইবে সেই ছবি চলবে ৷ প্রযোজক নতুন হলে তাঁকে কোনরকম জায়গা দেওয়া হবে না ৷ উঠতি পরিচালক হলে তাঁকে গুরুত্ব দেওয়ার দরকার নেই। আর নারী কেন্দ্রীক ছবি হলে তো প্রথম থেকেই বাদের খাতায় ! টিকিট বিক্রি ভাল হলেও,মানুষ উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেও এমনকী রিভিউ দারুণ হলেও কী ? সিনেমা হল দেওয়া হবে না আর দেওয়া হলেও এমন শো টাইম দেওয়া হবে যাতে কেউ না যেতে পারে ৷ এর জেরে বিক্রি তলানিতে ঠেকে এবং তৃতীয় সপ্তাহে ছবি উঠিয়ে দেওয়া যায় । শ্রীমতির কপালেও এটাই হল ।"

অভিনেত্রী আরও লেখেন,"প্রথম সপ্তাহে ছিল 17টা হল ৷ দ্বিতীয় সপ্তাহে দেওয়া হল চারটে আর সমস্ত শো টাইমই দুপুরে । কে যাবে দুপুর 12-1টার সময় সিনেমা দেখতে ? কাল পিভিআর ডায়মন্ড প্লাজাতে বিকেল 4.20-এর শো-তে 100 জনের ওপরে দশর্ক ছিলেন কিন্তু তাও আজ থেকে একটাই শো ৷ সেটাও দুপুরে ৷ কোটি টাকা খরচ করে ছবি বানানো হয় কিন্তু তাকে দুটো সপ্তাহও সময় দেওয়া হবে না । আমাদের ডিস্ট্রিবিউটার এসভিএফের নিজেদের প্রযোজিত ছবি এলো আজ ৷ আর তাই সব ভাল শো তাদের ৷ এটাই তো হয়ে এসেছে ৷ আর এটাই হবে । যাক, আপনারা আপিস কামাই করে আর মা-মাসি-দিদারা সব কাজ ফেলে রেখে দুপুর বেলা শ্রীমতি দেখতে যাবেন না । পরের সপ্তাহে এমনিও উঠিয়ে দেবে ৷ বাংলা ছবিকে এইভাবেই বাংলা ছবির ডিস্ট্রিবিউটার রা সাপোর্ট করবে ! শুধু মন দিয়ে অভিনয় করলে হবে ? ছবি চলতে দেবে না তাই নিয়েও যুদ্ধ করতে হবে । করেও কিছু হবেনা । আপনাদের ভালবাসা মনে রাখব, আশীর্বাদ করুন যাতে আরও যুদ্ধ করার জোর পাই ।"

এই লডাইয়ে 'শ্রীময়ী' ইন্দ্রাণী নাকি 'শ্রীমতী' স্বস্তিকা জেতেন সেটাই দেখার । এই প্রসঙ্গে বলতেই হয়, 'গোয়েন্দা গিন্নি' এবং 'শ্রীময়ী' ধারাবাহিকের দৌলতে ইন্দ্রাণী হালদারের জনপ্রিয়তা এখন তুঙ্গে। আর 'কুলের আচার' ছবিতেও তাঁর চরিত্রটি একজন ভালো শাশুড়ি মায়ের । তাই শ্রীময়ীকে মিতালি হিসেবে দেখতে দর্শক যে ভিড় জমাবেন এমন আশা করা মোটেই বাতুলতা নয় । ওদিকে স্বস্তিকার ভরসা রূপ আর অভিনয়চাতুর্যই । বাকিটা বলবে সময়।