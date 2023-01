মুম্বই, 4 জানুয়ারি: বড় পর্দায় ফিরছেন সাংসদ সানি দেওল ৷ তাও আবার 'গদর'-এর সেই 'সিং ইজ কিং' হয়েই ৷ কারণ ঠিক দু'দশক পর এবার পর্দায় আসছে 'গদর: এক প্রেম কথা' ছবির সিক্য়ুয়াল ৷ হিন্দির বিনোদন দুনিয়ায় একটি 'কাল্ট ফিল্ম' হিসাবেই পরিচিত 'গদর' ৷ অনিল শর্মা পরিচালিত সেই ছবিতে আমিশা প্যাটেল এবং সানি দেওলের প্রেমের কাহিনি আজও ভুলতে পারেননি সিনে অনুরাগীরা ৷ আর তাই এবার যখন সামনে এল সামনে এল 'গদর-2' ছবির প্রথম লুক ছবির প্রথম লুক, তখন দর্শকদের আগ্রহ যে তুঙ্গ উঠবে তা নিয়ে সংশয়ের কোনও অবকাশ নেই (Sunny Deol New Film Gadar 2 ) ৷

সম্প্রতি জি স্টুডিয়ো একটি 50 সেকেন্ডের একটি ভিডিয়ো টুইট করেছে (New Film Gadar 2) ৷ যেখানে নতুন বছরে যে যে ছবি জি স্টুডিয়ো থেকে মুক্তি পেতে চলেছে তার কিছু ঝলক তুলে ধরা হয়েছে ৷ আর এখানেই সামনে এসেছে সানি দেওলের ফার্স্ট লুক (Gadar 2 first look is Out Now)৷ এখানে তাঁকে দেখা গিয়েছে গরুর গাড়ির চাকা হাতে একেবারে দৃপ্ত ভঙ্গিতে ৷ সেই পুরোনো সরল অথচ রাগী সানিকে আরও একবার কি ফিরে পাবেন দর্শকরা? উত্তর দেবে সময় ৷

ছবির প্রথম পর্বে সানিকে দেখা গিয়েছিল হ্যান্ড পাম্প উপড়ে হাতে তুলে নিতে ৷ সেই দৃশ্য় যে পরে কতবার এবং কতভাবে ব্যবহার হয়েছে তা গুনে শেষ করা যাবেনা ৷ এবার কাহিনি কোনদিকে গড়ায় সেটাই দেখার ৷ স্বাভাবিকভাবেই কবে পর্দায় আসবে 'গদর-2' তার কিছুই এখনও জানা যায়নি ৷ জানা যায়নি ছবির অন্যান্য কো-স্টারদের সম্পর্কেও ৷ তবে ছবির প্রথম ঝলক যে আগ্রহ কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে তা বলাই বাহুল্য ৷

আরও পড়ুন: জীবনের বাইশ গজে মহারাজের হাফ সেঞ্চুরি, ঊষার কণ্ঠে আশার উপহার 'দাদা উই লাভ ইউ'

অভিনয়ের কথা বলতে হলে 'গদর 2' ছাড়াও নতুন বছরে আরও একটি ছবির হাত ধরে পর্দায় ফিরছেন সানি ৷ ছবির নাম 'বাপ' ৷ নয়ের দশকের অ্যাকশন ছবির আদলে তৈরি এই ছবিতে তিনি স্ক্রিনশেয়ার করবেন মিঠুন চক্রবর্তী থেকে শুরু সঞ্জয় দত্তদের সঙ্গে ৷ তাই নতুন বছরটা সানি ফ্যানদের জন্য় বেশ দারুণ একটা বছর হতে চলেছে ৷