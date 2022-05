কলকাতা, 9 মে: রবি ঠাকুরের 'শেষের কবিতা' উপন্যাসটি বাঙালি পাঠকের অন্যতম প্রিয় বইয়ের তালিকায় সর্বদাই সগর্বে নিজের স্থান ধরে রেখেছে ৷ এবার এই 'শেষের কবিতা'র দু'ই চরিত্র লাবণ্য এবং অমিত রায়কে কেন্দ্রে রেখেই পর্দায় আসতে চলেছে জিৎ চক্রবর্তী পরিচালিত 'শেষের গল্প' ছবিটি ৷ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শেষের কবিতা' উপন্যাসের প্রধান দু'ই চরিত্রে অমিত রায় এবং লাবণ্যকে এখন ঘিরে ধরেছে বয়সের ভার ৷ তাঁদেরই কাল্পনিক পুনর্মিলনকে কেন্দ্রে রেখে গড়ে উঠেছে এই ছবির গল্প ।

বিচ্ছেদের বহু বছর পর দেখা যাচ্ছে অমিত রায় অর্থাৎ সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় বন্ধু নরেন্দ্রকে নিয়ে কলকাতার কাছেই একটি বৃদ্ধাশ্রম চালান । কোনও এক সুন্দর সকালে সেখানে এসে পৌঁছন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপিকা লাবণ্য দত্ত অর্থাৎ মমতা শঙ্কর এবং সেখানে আকাশ এবং কুহু নামে এক তরুণ দম্পতির সমান্তরাল প্রেমের গল্পের সঙ্গে তাঁদের নিজেদের প্রেম হারিয়ে যাওয়ার অধ্যায়টির মধ্যে ফিরে যান । ছবির গল্প এটাই ।

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, মমতা শঙ্কর ছাড়াও রয়েছেন খরাজ মুখোপাধ্যায়, পল্লবী চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণকিশোর মুখোপাধ্যায়, দুর্গা সাঁতরা, অর্ণ মুখোপাধ্যায়, কল্যাণ চট্টোপাধ্যায়, প্রদীপ ভট্টাচার্য প্রমুখ

ছবির সঙ্গীত পরিচালক জয় সরকার । গান লিখেছেন রাজীব চক্রবর্তী । গান গাইছেন নচিকেতা চক্রবর্তী, রূপঙ্কর বাগচী, সোমলতা আচার্য, অনুপম রায়, কৌশিকী চক্রবর্তী এবং লোপামুদ্রা মিত্র ।

জয়দেব সমাদ্দারের প্রযোজনায় 'স্বস্তিকা ফিল্ম প্রোডাকশন'-এর ব্যানারে আসছে এই ছবি । প্রসঙ্গত, ভিন্ন স্বাদের গল্প নিয়ে ছবি বানাতে ভালবাসেন পরিচালক জিৎ চক্রবর্তী । এই ছবিটিও তেমনিই একটি । সম্প্রতি নতুন করে মুক্তি পেয়েছে ছবির ট্রেলার, হাজির ছিলেন ছবির সঙ্গে জড়িত প্রায় সকলেই । বড্ড অভাব ছিল একজনের । তিনি কিংবদন্তি সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় । অবশ্য লকডাউনের আগেই ছবিটি মুক্তি পেয়েছিল পর্দায় ৷ তবে এবার খুব শীঘ্রই ছবিটি আসবে 'ক্লিক' প্ল্যাটফর্মে (New Film Sheser Galpo is coming on klik)।