নয়াদিল্লি, 14 মার্চ: নাতু নাতু'র অস্কারজয়ে উদ্বেল আসমুদ্র-হিমাচল, অথচ এ বিষয়ে পাপারাৎজিদের প্রশ্ন সুকৌশলে এড়িয়ে গিয়ে রোষের মুখে সিদ্ধার্থ মালহোত্রা ৷ সোমবার দিল্লি বিমানবন্দরে 'আরআরআর' (RRR)-এর অস্কার জয় নিয়ে নাকি কোনো মন্তব্য করতে চাননি 'শেরশাহ' অভিনেতা (Sidharth Malhotra) ৷ এমনই অভিযোগে নেটমাধ্যমে ভাইরাল একটি ভিডিয়ো ৷ অভিযোগ, 'আরআরআর' নিয়ে পাপারাৎজিদের প্রশ্নের উত্তর 'রুডলি' ভাবে এড়িয়ে গিয়েছেন সিড ৷ আর তা নিয়েই সোশাল মিডিয়ায় (Social Media) চলছে জলঘোলা ৷

সোমবার আসন্ন থ্রিলার ছবি 'যোদ্ধা'র শুটিং শেষ করেছেন সিদ্ধার্থ ৷ এরপরেই তাঁকে এদিন দেখা যায় দিল্লি এয়ারপোর্টে ৷ ভাইরাল ভিডিয়োটিতে দেখা গিয়েছে কালো রঙের হুডি ও মানানসই ট্রাক প্যান্টে ৷ বিমানবন্দরে এদিন তাঁকে দেখামাত্রই ঘিরে ধরেন পাপারাৎজিরা ৷ সেই সময় তাঁকে পরিচালক এসএস রাজামৌলির ছবি 'আরআরআর', এবং 'দ্য এলিফ্যান্ট হুইসপারার্স'- এর অস্কার জয় নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বিরক্ত হয়ে বলেন, "প্রেস কনফারেন্স হচ্ছে নাকি !" (Does it look like I’m doing a press conference?) অভিনেতার এই মন্তব্যের জেরে বেজায় চটেছেন নেটিজেনরা ৷

অভদ্র বলে নেটমাধ্যমে সিদ্ধার্থের সমালোচনা করেন অনেকেই ৷ পালটা সিদ্ধার্থের অনুরাগীরা এগিয়ে আসেন তাঁকে বাঁচাতে ৷ সেখানে বলা হয়, পুরো ভিডিয়ো না-দেখিয়ে নির্দিষ্ট একটা অংশ তুলে সকলকে ভুল বোঝানো হচ্ছে ৷ এরপরেই পাপারাৎজিদের পুরো ভিডিয়ো দেখার অনুরোধ করা হয়েছে সিড ফ্যানেদের তরফে ৷ তারপরেই পুরো বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায় সকলের কাছে ৷

আরও পড়ুন: কিং খানকে সামনাসামনি আলিঙ্গন করতে চান গুণিত, ধন্যবাদ দিলেন রাজামৌলিও

যদিও ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে অনেক আগেই আরআরআর টিম ও দ্য এলিফ্যান্ট হুইসপারার্স টিমকে অস্কার জয়ের জন্য শুভেচ্ছা জানিয়েছেন অভিনেতা ৷ উল্লেখ্য, 2023 সালে 'মিশন মজনু'-তে দেখা গিয়েছিল সিদ্ধার্থকে ৷ আপাতত শেষ করলেন ধর্মা প্রোডাকশনের 'যোদ্ধা' ছবির শুটিং ৷ সিদ্ধার্থের বিপরীতে যেখানে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে দেখা যাবে দিশা পাটানি ও রাশি খান্নাকে ৷ ছবিটি বড় পর্দায় মুক্তি পাবে চলতি বছরের নভেম্বরে ৷ পাশাপাশি পরিচালক রোহিত শেট্টি ইন্ডিয়ান পুলিশ ফোর্স নিয়ে তৈরি সিরিজেও শিল্পা শেট্টি ও বিবেক ওবেরয়ের সঙ্গে দেখা যাবে অভিনেতা সিদ্ধার্থ মালহোত্রোকেও ৷ সিরিজে দিল্লি ক্যাডারের আইপিএস অফিসার এসপি কবির মালিকের চরিত্রকে ফুটিয়ে তুলবেন সিদ্ধার্থ মালহোত্রা ৷