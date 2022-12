মুম্বই, 29 ডিসেম্বর: বাবা-মেয়ের জন্ম একই দিনে এমন ঘটনা বেশ বিরল ৷ তবে ঠিক এমনটাই ঘটেছে বিনোদন জগতের দুই তারকার ক্ষেত্রে ৷ প্রথম জন অর্থাৎ বাবা কে তা বোঝাতে গেলে 'আনন্দ' সিনেমার একটা সংলাপই যথেষ্ট ৷ আর সেই সংলাপটি হল, 'বাবুমশাই, জিন্দেগি লম্বি নেহি বড়ি হোনি চাহিয়ে' ৷ ঠিকই ধরেছেন, আজ 'হিন্দি সিনেমার প্রথম সুপার স্টার' তথা প্রয়াত অভিনেতা রাজেশ খান্নার 79তম জন্ম বার্ষিকী ৷ একইসঙ্গে তাঁর কন্যা অর্থাৎ টুইঙ্কল খান্নারও জন্মদিন আজ (Birthday of Rajesh Khanna Twinkle Khanna) ৷ বাবার জন্মদিনে সুন্দর একটি পুরোনো ছবি শেয়ার করেছেন টুইঙ্কলও(Remembering Rajesh Khanna And Twinkle Khanna on Their Birthday) ৷ পাশাপাশি বলিউড থেকে শুরু করে ভারতীয় সিনেমার প্রথম সুপারস্টারের অনুরাগীরাও এই বিশেষ দিনে তাঁকে স্মরণ করছেন ।

