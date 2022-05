চন্ডীগড়, 30 মে : মাত্র একদিন আগেই কংগ্রেস নেতা তথা গায়ক সিধু মুসওয়ালারের নিরাপত্তা প্রত্যাহার করে নিয়েছিল আপ সরকার ৷ আর তারপরেই রবিবার তাঁকে গুলি করে খুন করে অজ্ঞাত পরিচয় দুষ্কৃতী ৷ গায়ক সিধু মুসওয়ালার এই অকাল প্রয়াণে শোকস্তব্ধ বি টাউন সেলেবরাও ৷ শোক ব্যক্ত করেছেন রণবীর সিং, ভূমি পেডনেকর, সারা আলি খান, বরুণ ধাওয়ান সকলেই (Ranveer Varun Bhumi Sara on The Tragic Death of Sidhu )৷ নিজের ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে অভিনেতা বরুণ ধাওয়ান লেখেন,"চির শান্তিতে থাকুন ৷ আপনার শব্দ এবং সুর বেঁচে থাকবে ৷ সত্যি বিশ্বাস করতে পারছি না ৷"

অভিনেত্রী ভূমি পেডনেকর লেখেন, 'চির শান্তিতে থাকুন সিধু মুসেওয়ালা ৷'

রবিবার সন্ধ্যায় পঞ্জাবের মনসা জেলার জোয়াহারকে গ্রামে গুলি চালান হয় তাঁর ওপর ৷ 28 বছর বয়সি এই জনপ্রিয় গায়ক বিধানসভা নির্বাচনের আগেই কংগ্রেসে যোগ দেন ৷ এই ঘটনায় শোকব্যক্ত করেছেন অভিনেত্রী সারা আলি খানও ৷ ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে তিনি লেখেন, "চির শান্তিতে থাকুন ৷ এই দুঃখজনক মৃত্যুর ঘটনায় গভীরভাবে ব্যথিত ৷ আপনার স্মরণীয় সঙ্গীত বেঁচে থাকবে ৷"

রণবীর সিংও একটি ছবি শেয়ার করেছেন এই জনপ্রিয় গায়কের ৷ সেই সঙ্গে ভাঙা হৃদয়ের একটি ইমোজি শেয়ার করে সিধুরই একটি গানের লাইন তুলে দিয়েছেন তিনি ৷ তিনি লেখেন, "দিল দা নি মারা"৷ অভিনেত্রী ভূমি পেডনেকর লেখেন, 'চির শান্তিতে থাকুন সিধু মুসেওয়ালা ৷' ঘটনায় শোক ব্য়াক্ত করেছেন অজয় দেবগণও ৷

আরেক জনপ্রিয় গায়ক মিকা সিংও শোক ব্যক্ত করেছেন ৷ তিনি লেখেন, "আপনি খুব তাড়াতাড়ি চলে গেলেন ভাই সিধু । মানুষ সর্বদা আপনার নাম, খ্যাতি, আপনার অর্জিত সম্মান এবং আপনার সমস্ত হিট রেকর্ডকে মনে রাখবে...আমি এবং আপনার অনুরাগীরা আপনার হিট লাইনগুলি মিস করব ৷" জানা গিয়েছে কানাডার অন্যতম গ্যাংস্টার গোল্ডি বারার এই ঘটনার দায় স্বীকার করে নিয়েছে ৷