মুম্বই, 12 সেপ্টেম্বর: অনুষ্ঠিত হল 'ওটিটি প্লে অ্যাওয়ার্ড 2022 '(OTT Play Awards and Conclave 2022 )। এই অনুষ্ঠানে সেরা ওয়েব সিরিজ, সেরা অভিনেতা, সেরা সংলাপ-সহ একাধিক বিভাগে ওটিটি (OTT) প্ল্যাটফর্মের শিল্পীদের পুরস্কৃত করা হয়। এবার 'আরণ্যক' সিরিজের জন্য 'সেরা সহ অভিনেতা(সিরিজ)' বিভাগে পুরস্কৃত হলেন পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় (Parambrata Chatterjee Wins The Award For Best Actor in Side Role In a Series)। অন্যদিকে, 'সিরিজের সেরা সংলাপ'-এর পুরস্কার জিতল অনির্বাণ ভট্টাচার্যের 'মন্দার' (Mondar Web Series)।

সম্প্রতি সুখবরটি সোশাল মিডিয়ায় ভাগ করে নিয়েছেন অভিনেতা পরমব্রত (Best Actor in Side Role In a Series )। পোস্ট-এ 'আরণ্যক'-এর গোটা টিমকেও ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি । একইসঙ্গে রবিনা ট্যান্ডনের সঙ্গে জুটি বেঁধে কাজ করেও যে তিনি আপ্লুত তাও তাঁর পোস্ট থেকেই বোঝা যায় । অভিনেতার জন্য রইল অনেক শুভেচ্ছা ।

আজ 12 সেপ্টেম্বর বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন । আর 'আরণ্যক’ শব্দটি শুনলেই বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসের কথা মনে পড়ে যায় সকলের । তবে এই সিরিজে বিভূতিভূষণের লেখা 'আরণ্যক'-এর অরণ্যের মাদকতার পরিবর্তে রয়েছে রহস্যের ঘেরাটোপ । আর সেখানেই পুলিশ অফিসার কস্তুরি ডোগরা (রবিনা) এবং অঙ্গদ মালিক (পরমব্রত) রহস্যের জাল ছিঁড়তে মরিয়া হয়ে ওঠে । বাকিটা জানেন নেটফ্লিক্সের নিয়মিত দর্শকরা । উল্লেখ্য, এই সিরিজে রহস্যের জাল বিস্তার করতে পাহাড়ি পরিবেশকে ব্যবহার করেছেন পরিচালক বিনয় ওয়েকুল । রবিনা-পরমব্রত ছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে রয়েছেন আশুতোষ রাণা (Ashutosh Rana), জাকির হুসেন, মেঘনা মালিক ।

কারা পেলেন পুরস্কার? একঝলকে রইল তালিকা:

বেস্ট ওয়েব অরিজিনাল ফিল্ম-পপুলার: শেরশাহ

বেস্ট ওয়েব অরিজিনাল ফিল্ম-জুরি: দশভি

বেস্ট ওয়েব সিরিজ-পপুলার: দ্য ফ্যামিলি ম্যান

বেস্ট ওয়েব সিরিজ-জুরি: তাব্বর

বেস্ট অ্যাক্টর মেল-পপুলার (ফিল্ম): কার্তিক আরিয়ান (ধামাকা)

বেস্ট অ্যাক্টর ফিমেল-পপুলার (ফিল্ম): তাপসী পান্নু (হাসিনা দিলরুবা)

বেস্ট অ্যাক্টর মেল-পপুলার (সিরিজ): তাহির রাজ ভাসিন (ইয়ে কালি কালি আঁখে)

বেস্ট অ্যাক্টর ফিমেল-পপুলার (সিরিজ): রবিনা ট্যান্ডন (আরণ্যক)