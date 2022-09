মুম্বই, 29 সেপ্টেম্বর: হাজির হল সলমন খান-চিরঞ্জীবীর বহু প্রতিক্ষীত 'গডফাদার' ছবির ট্রেলার (God Father Trailer is out now )৷ এই ছবির হাত ধরেই দক্ষিণী ছবির জগতে পা রেখেছেন ভাইজান(Salman Khan Telegu Debut Godfather) ৷ অ্যাকশন ছবি ভালবাসলে এই ছবি যে আপনার জন্য পয়সাওসুল তার আভাস মিলেছে ট্রেলারেই(God Father Trailer) ৷ চোখা চোখা ডায়লগ এবং মার কাটারি অ্যাকশন রয়েছে ছবির ট্রেলার জুড়ে ৷ সলমন এবং চিরঞ্জিবীর লুক ইতিমধ্যেই মন কেড়েছে ভক্তদের ৷ এবার অ্যাকশন এবং ক্য়ামেরার কাজও বেশ সাড়া ফেলে দিল নেটপাড়ায় ৷ বুধবার মুক্তিপ্রাপ্ত এই ট্রেলার তাই এখন টুইটারের নতুন ট্রেন্ড(Salman Khan in Chiranjeevi film Godfather) ৷

নির্মাতারা আগেই জানিয়েছিলেন টানটান পলিটিক্যাল ড্রামা হতে চলেছে 'গডফাদার' ৷ রাজনীতির মসনদে বসে পদে পদে দূর্নীতি, অত্যাচার এবং শোষণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর গল্প বলবে এই ছবি ৷ অন্তত তেমনটাই আভাস ট্রেলারে ৷ চিরঞ্জিবীকে ট্রেলারে একদিকে দেখা গিয়েছে একবারে অ্যাকশন মুডে আবার অন্যদিকে দেখা গিয়েছে কয়েদির পোশাকেও ৷ তাই গডফাদারের গল্প কোনদিকে গড়ায় সেদিকেই নজর থাকবে সকলের ৷ যদিও ট্রেলারে খুব বেশি গল্পের আভাস দিতে চাননি নির্মাতারা ৷ জোর দেওয়া হয়েছে অ্যাকশনের উপরেই ৷

এর আগেও একাধিকবার বলিউডে অ্য়াকশন ছবির সংখ্য়া কমে যাওয়া নিয়ে মুখ খুলেছিলেন ভাইজান ৷ একইসঙ্গে দক্ষিণী ছবি যে এই টানটান গল্প, চোখা চোখা সংলাপ এবং মারকাটারি অ্যাকশন দিয়েই দর্শক মন জয় করে নিচ্ছে সেকথাও জানাতে ভোলেননি সলমন ৷ এবার নিজেই তিনি রয়েছেন তাঁর মনের মতো ছবিতে ৷ দেখা যাক তাঁর এই ছবি ভক্তদের মন জয় করতে পারে কিনা?

আগেই জানা গিয়েছে 'গডফাদার' 2019 সালের ব্লক বাস্টার হিট ছবি 'লুসিফার'-এর তেলুগু রিমেক ৷ ছবিটি পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন মোহন রাজা ৷ ছবিতে সলমন, রাম চরণ, চিরঞ্জীবী ছাড়াও আছেন নয়নতারা এবং সত্যদেব কাঞ্চারাণা ৷ এছাড়া ছবির সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন থামান এস ৷ 'গডফাদার' মুক্তি পেতে চলেছে 5 অক্টোবর ৷