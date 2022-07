মুম্বই, 2 জুলাই: দেশ জুড়ে ক্রমশ বেড়েই চলেছে সাইবার ক্রাইমের সংখ্যা ৷ সম্প্রতি এই চক্রের হাতে পড়ে মাত্র এক ক্লিকেই কয়েক লক্ষ টাকা হারিয়েছেন অভিনেতা শান্তিলাল মুখোপাধ্যায় ৷ এবার এই সাইবার ক্রাইমের সঙ্গে জড়ানো হল আরেক প্রতিষ্ঠিত অভিনেতার নাম ৷ অন্ধ্রপ্রদেশের রাজামহেন্দ্রভারমে সম্প্রতি এই বিষয়ে একটি মামলাও দায়ের করা হয়ে গিয়েছে ৷

খবর অনুযায়ী, অভিনেতা সোনু সুদের নাম করে অনলাইনে এই টাকা চুরি করা হয় এক মহিলার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে (Cyber Criminals Uses The Name of Sonu Sood For Cheating)৷ এলাকার সিআই মধু বাবুর মতে, শহরের সিটিআরআই ভাস্করনগর এলাকার বাসিন্দা ডি. সত্যশ্রীর ছ'মাসের সন্তান রয়েছে । শিশুটি দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত ৷ তার চিকিৎসার জন্য তাঁকে লাখ লাখ টাকা খরচ করতে হচ্ছে ।

সত্যশ্রীর এত টাকা জোগাড় করার সামর্থ ছিল না, ফলে তিনি সামাজিক মাধ্যমে সাহায্যের জন্য় আবেদন জানান ৷ গত 27 জুন তাঁর সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করেন এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি ৷ তিনি জানান, তিনি সোনু সুদের অফিস থেকে কথা বলছেন এবং এই শিশুটির চিকিৎসার খরচ জোগাড় করতে তিনি সাহায্য করবেন ৷ এরপর তাঁকে এনি ডেস্ক নামের একটি অ্যাপ ইনস্টল করতে বলেন সাইবার ফ্রডরা ৷ চেয়ে নেন সত্যশ্রীর অ্যাকাউন্ট সম্বন্ধিত তথ্যও ৷ এরপরেই 95 হাজার টাকা চুরি করে নেওয়া হয় তাঁর অ্যাকাউন্ট থেকে ৷

আরও পড়ুন: মাহেশের রথের মেলায় হাজির স্বয়ং নিমাই বিষ্ণুপ্রিয়া

এই ঘটনা ঘটার পরেই পুলিশের দ্বারস্থ হন ওই মহিলা ৷ প্রসঙ্গত, মাত্র কয়েক মাস আগেই এই ধরণের সাইবার ক্রাইমের শিকার হন প্রযোজক বনি কাপুরও ৷ তাঁর ক্রেডিট কার্ড জাল করেও প্রায় চার লক্ষ টাকার প্রতারণা করেন সাইবার ফ্রডরা ৷ তথ্য পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বনি ব্যাংকের সঙ্গে কথা বলেন এবং মুম্বই পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করেন । বর্তমানে বিষয়টির তদন্ত চলছে । তবে অভিযুক্তরা এখনও ধরা পড়েনি ।