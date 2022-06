হায়দরাবাদ, 14 জুন : গত 5মে চেন্নাইয়ে পারিবারিক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়েই চারহাত এক হয়েছিল এ আর রহমান-কন্যা খাতিজা রহমান এবং অডিয়ো ইঞ্জিনিয়ার রিয়াসদিন শেখ মহম্মদ AR Rahman's daughter Khatija tied the knot with Riyasdeen Shaik Mohamed. The couple got married on May 5) ৷ এক মাসেরও বেশি সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর মেয়ের নিকাহর ভিডিয়ো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশ করলেন এ আর রহমান নিজে (AR Rahman releases video of her daughter Khatija's wedding) ৷

সম্প্রতি ছবি এবং ভিডিয়ো শেয়ারিং সোশ্যাল অ্যাপ ইনস্টাগ্রামে খাতিজা-রিয়াসদিনের নিকাহর ভিডিয়ো অনুরাগীদের সঙ্গে শেয়ার করে সুরের সম্রাট লেখেন, "দুই আত্মার মিলন ৷" গত বছরের শেষদিকে রিয়াসদিনের সঙ্গে বাগদান পর্ব সারা হয়ে গিয়েছিল রহমান-কন্যার ৷ সমস্ত ধর্মীয় রীতি-নীতি মেনেই গত 5মে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন খাতিজা-রিয়াসদিন ৷ রহমান-কন্যাও সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে তাঁর বিয়ের ভিডিয়ো পোস্ট করে নিয়েছেন ৷

জনসমক্ষে কম দেখা গেলেও বিয়ের ভিডিয়ো সোশ্যাল মাধ্যমে শেয়ার করে খাতিজা লেখেন, "5মে বিশেষ দিনে দাদু-দিদার এবং পরিবারের আশীর্বাদ নিয়ে রিয়াসদিনের সঙ্গে পথচলা শুরু করলাম ৷ প্রিয়জন এবং পরিবারকে ছাড়া যা কখনোই সম্ভব হত না ৷" সম্প্রতি ভিডিয়ো শেয়ার করার আগে যদিও বিয়ের মঞ্চ থেকে অস্কারজয়ী সঙ্গীত পরিচালক বেশ কিছু ছবি শেয়ার করে নিয়েছিলেন তাঁর জগৎজোড়া ফ্যানেদের জন্য ৷

আনন্দ অনুষ্ঠানের বেশকিছু ছবি শেয়ার করেছেন রহমান লিখেছিলেন, "সর্বশক্তিমান যেন নবদম্পতিকে আশীর্বাদ করেন .. আপনাদের শুভ কামনা এবং ভালবাসার জন্য অগ্রিম ধন্যবাদ ৷"