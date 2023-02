হায়দরাবাদ, 25 ফেব্রুয়ারি: অভিনেত্রী আলিয়া ভাটের কেরিয়ারে এক বিরাট মাইলস্টোন 'গাঙ্গুবাঈ কাথিয়াওয়াড়ি' ছবিটি ৷ সঞ্জয় লীলা বনশালির হাত ধরে আলিয়া, গঙ্গুবাঈ হয়ে উঠেছিলেন । এই যাত্রা তাঁকে আলাদা পরিচিতি দিয়েছে দর্শক থেকে শুরু করে সমালোচক মহলে ৷ বলিউডের দুর্দিনে বক্স অফিসে গেমচেঞ্জার হয়ে উঠেছিল গাঙ্গুর জীবনের গল্প ৷ এবার এই ছবির প্রথম জন্মদিন । ছবির প্রথম বার্ষিকীতে পরিচালক সঞ্জয়ের সঙ্গে একটি সুন্দর ছবি শেয়ার করলেন আলিয়া (Alia Shares A pic on the first Anniversary of Gangubai Kathiawadi )৷



ইনস্টাগ্রাম পোস্টে নায়িকা এদিন লেখেন, 'আমাদের গাঙ্গুর এক বছর পূর্ণ হল ৷' গাঙ্গুবাঈয়ের জীবনের গল্প তুলে ধরতে গিয়ে কম সমালোচনার মুখে পড়তে হয়নি পরিচালককে ৷ তবে শেষ পর্যন্ত আলিয়া, অজয় দেবগণদের অভিনয় গাঙ্গুর লড়াই সকলকে মুগ্ধ করে ৷ দর্শকদের কাল্পনিক দুনিয়ায় নিয়ে যেতে ভালোবাসেন সঞ্জয় ৷ এই ছবিতেও তার ব্যতিক্রম হয়নি ৷ পিরিয়ডিক্যাল এই নাটকে উঠে এসেছে অন্য এক ভারতের গল্প ৷

বাজেট ছিল প্রায় 150 কোটি । সেখানে ব্যবসার দিক থেকে 200 কোটির ক্লাবে জায়গা করে নিয়েছিল ছবিটি ৷ আলিয়ার পাশাপাশি অভিনয় করেছিলেন শান্তনু মাহেশ্বরী, বিজয় রাজ, ইন্দিরা তিওয়ারি এবং বরুণ কাপুরের মতো অভিনেতা অভিনেত্রী ৷ কোঠা থেকে উঠে আসা গাঙ্গুবাঈ কীভাবে হয়ে ওঠেন এলাকার ত্রাতা- ছবি সেই গল্পই বলে ৷ সিনেমায় দেখানো হয়, প্রধানমন্ত্রীর কাছেও তাঁর বার্তা পৌঁছে দিতে পেরেছিলেন গাঙ্গুবাঈ ৷

প্রসঙ্গত, শুক্রবার ছিল বনশালির জন্মদিন ৷ বলি দুনিয়ার অন্যতম কিংবদন্তি এই পরিচালককে শনিবার একটু অন্যভাবে শুভেচ্ছা জানালেন তাঁর ছবির গাঙ্গুবাঈ ৷ আলিয়া আগামীদিনে পর্দায় ফিরতে চলেছেন তাঁর আরেক প্রিয় পরিচালক করণ জোহরের হাত ধরে ৷ এবার তিনি জুটি বাঁধবেন রণবীর সিংহের সঙ্গে ৷ আলিয়ার এই আসন্ন ছবির নাম 'রকি অউর রানি কি প্রেম কাহানি' ৷