কলকাতা, 21 মার্চ: এতদিন বলা হচ্ছিল বাংলা ছবির পাশে দাঁড়ান ৷ সম্প্রতি বাংলা ছবির 'দৌড়' তাক লাগাচ্ছে সিনেপ্রেমীদের ৷ তাহলে কি শুরু হল বাংলা ছবির সাফল্যের উড়ান? কারণ, একদিকে যেমন বাংলার প্রথম ছবি হিসেবে নিউইয়র্কের টাইমস স্কোয়্যারে জায়গা করে নিয়েছে 'দোস্তজী' তেমনই এবার প্রথম কোনও বাংলা ছবি এবার মুক্তি পেতে চলেছে হিন্দিতেও ৷ সৌজন্যে বাংলা ছবির 'বস' জিৎ (Jeet) ৷

কয়েকবছর ধরে টলিউডের বক্সঅফিসে বেশ কিছুটা খরা চলছিল অভিনেতা জিতের ৷ 2014 'বচ্চন', 2020 'অসুর', 2021 'বাজি' এবং 22-এ 'রাবণ' ৷ বছরে অন্তত একটা করে দর্শকদের উপহার দিয়েছেন অভিনেতা জিৎ ৷ কিন্তু দর্শক দরবারে সেই ভাবে ততটাও ছাপ ফেলতে পারেননি তিনি ৷ তাও তিনি টলিউডের 'বস' ৷ কাজের প্রতি নিষ্ঠা, শ্রদ্ধা আর দর্শকদের ভালবাসা, আজও তাঁকে টলিউডের ক্রিজে স্বমহিমায় টিকিয়ে রেখেছে ৷ তাই এই ঈদে সিনেপ্রেমীদের, জিৎ প্রোডাকশন হাউস উপহার দিতে চলেছে রাজেশ গঙ্গোপাধ্যায় পরিচালিত অ্যাকশন-থ্রিলার ছবি 'চেঙ্গিজ' (Chengiz, an action thriller movie) ৷ যাঁর কোনও বাউন্ডারি নেই, নেই লিমিটসও ৷ আর তাই তো, শুধু বাংলায় নয়, প্রথমবার কোনও বাংলা ছবি মুক্তি পাবে হিন্দিতেও (Chengiz will be released in Hindi) ৷ সামনে এসেছে ছবির পোস্টারও ৷

মঙ্গলবার সোশাল মাধ্যমে সেই খুশির খবর শেয়ার করেছেন অভিনেতা জিৎ ৷ তাঁর বিপরীতে দেখা যাবে সুস্মিতা চট্টোপাধ্যায়, রণিত বোস রায়কে ৷ ইতিমধ্যেই জিৎ-এর এই ঘোষণায় উচ্ছ্বসিত দর্শক মহল ৷ পোস্টারে জিৎ-এর নয়া লুক দেখেই বোঝা যাচ্ছে, বড় পর্দায় গর্জন করতে আসছেন বাংলা ছবির 'রাবণ' ৷ অন্যদিকে, মিউজিক পরিচালনাতেও রয়েছে চমক ৷ এই ছবিতে মিউজিকের গুরুদায়িত্ব সামলেছেন অনীক ধর ৷ কৌশিক, গুড্ডুর পাশাপাশি ছবিতে মিউজিক কম্পোজার হিসেবে কাজ করেছেন প্রাক্তন হিন্দি সারেগামাপা চ্যাম্পিয়ন ৷ চলতি বছরের 21 এপ্রিল, ঈদ উপলক্ষ্যে মুক্তি পাবে জিতের 'চেঙ্গিজ' ৷ তাই, 'বাজি' রেখে বলা যায়, জিতের 'গেম' তাক লাগাবে দর্শকদের ৷