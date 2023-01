কলকাতা, 6 জানুয়ারি: 'এ বং পজিটিভ' নাট্যগোষ্ঠীর তৈরি 'এ ম্যান' নাটকটির শো ইতিমধ্য়েই হয়ে গিয়েছে মির্নাভা থিয়েটারে ৷ পরিচালক বাপ্পার ভাবনার প্রতিফলন মঞ্চে ফুটিয়ে তুলতে কোনও ভুল করেননি নাটকের কলাকুশলীরা ৷ বিশাল বিশাল সেট বা প্রপসের ব্যবহার নেই একেবারেই ৷ তবে অত্যন্ত সাদামাটা ঢঙে নাটকের সেট নির্মাণ করেছেন বাপ্পা ৷ তবে তার মধ্যেও রয়েছে ভাবনার চমক (New Bengali Drama A Man )৷

'এ ম্যান' নাটকটি গড়ে ওঠে বিমান নামের এক ব্য়ক্তিকে কেন্দ্রে রেখে ৷ বিমান চালচলনে অন্যদের তুলনায় খুব আলাদা হয়তো নয়, কিন্তু অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনার সঙ্গে সে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে ৷ এই নাটকে সে আবিষ্কার করে পকেটমাদের একটি দলকে ৷ এই দলটি থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত কিন্তু তারাই আবার রাস্তায় অভিনয়ের ফাঁদে ফেলে মানুষের টাকা হাতিয়ে নেয় ৷ বিমানের জীবনে ছিল প্রেমের বসন্ত বাতাস, নিশ্চিত চাকরি এক সুন্দর সাদামাটা রঙিন সময় ৷ কিন্তু এই দলটির পিছনে সময় দিতে গিয়ে সে সব হারায়, আমুল বদলে যায় তার জীবন ৷ কীভাবে? সেকথাই তুলে ধরে 'এ ম্যান' (A man is Telling a Story of Lack of Honesty)৷

বিমানের চরিত্রে শান্তনু নাথের অনবদ্য অভিনয় নজর কেড়েছে সকলের । রূপা চরিত্রটি আলাদা মাধুর্য এনে দিয়েছে গল্পে, পাপিয়াও বেশ ভালো । অন্যদিকে বিমানের স্ত্রী মলির চরিত্রে শুভশ্রী চরিত্রটিকে জীবন্ত করে তুলতে কোনও খামতি রাখেননি ৷ অর্পণ অভিনীত 'দ্য মিরর' চরিত্রটি নাটকের জন্য ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। নাটকের গল্প বলার ধরণ বেশ মন কেড়েছে ৷ নাটকের আলোর ব্যবহার ও সঙ্গীত নাটকটিকে অন্যমাত্রায় নিয়ে গিয়েছে ।

আদতে 'এ ম্য়ান' গোটা সমাজকে একটি কঠিন প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দেয় (A man is Telling a Story of battle against Dishonesty) ৷ সৎ মানুষ যেন বিরল প্রাণী হয়ে যাচ্ছে এই পৃথিবীতে ৷ অসততা হঠাৎ যেন জিতে গিয়েছে সবক্ষেত্রে ৷ আর এই বিষয়টির দিকেই আঙুল তোলে এই নাটকের চরিত্ররা ৷ মিত্রজিৎ, রিমি ও সাশ্রীকের প্রচেষ্টাও বেশ সফল। ফোর টোয়েন্টি মিউজিক সেন্টারের সঙ্গীত, নাচ ও কোরিওগ্রাফিতে বেশ সাবলীল । টানটান একটি প্রযোজনা উপভোগ করার মতো। আগামী ফেব্রুয়ারিতে ফের আসছে এই নাটকের শো ৷ এমনটাই জানাচ্ছেন নির্মাতারা ৷