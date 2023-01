বুলন্দশহর (উত্তরপ্রদেশ), 30 জানুয়ারি: বান্ধবীকে নিয়ে যুবক লাদাখ যাওয়ার জন্য পিসির কাছে টাকা চান (Ladakh trip fund) ৷ সঙ্গে পিসির গাড়িটিও চেয়েছিলেন ৷ কিন্তু তা দিতে রাজি হননি পিসি ৷ আর এর জেরেই অকালে প্রাণ গেল তাঁর ৷ অভিযোগ, 22 বছর বয়সি ভাইপো হাতুড়ি দিয়ে মাথা থেঁতলে খুন করলেন পিসিকে (UP Youth Smashes Aunt Head) ৷ এই চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের বুলন্দশহরে ৷ অভিযুক্তের নাম সাগর ৷ বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে যখন মৃত সতভীরির স্বামী গজভীর সিং বাড়িতে ফেরেন ৷ তিনি মোদিনগরে একটি বিয়েতে গিয়েছিলেন ৷ বাড়িতে ফিরে এসে দেখেন, স্ত্রীর মাথায় গুরুতর আঘাতের চিহ্ন-সহ তাঁর দেহ রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে ৷

বুলন্দশহরের এসএসপি শ্লোক কুমার বলেন, "একটি স্নিফার ডগ-সহ পুলিশের একটি দলকে অপরাধের জায়গায় পাঠানো হয়েছিল । স্নিফার ডগটি চুপিসারে বাড়ির ছাদ দিয়ে ভিতরে ঢোকে এবং সেই ঘরে পৌঁছে যায় যেখানে ভাইপো সাগর তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে ছিল ৷ সেখানে গিয়ে স্নিফার ডগ সাগরকে দেখে ঘেউ ঘেউ করতে শুরু করে । এরপরেই পিসির খুনে জড়িত থাকার সন্দেহে পুলিশ তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হেফাজতে নেয় এবং পরে তাঁকে গ্রেফতার করা হয় ।"

জিজ্ঞাসাবাদের সময় সাগর পুলিশকে জানান, বান্ধবীকে লাদাখ নিয়ে যাওয়ার জন্য তাঁকে টাকা এবং গাড়ির চাবি দিতে অস্বীকার করার তিনি পিসির মাথা হাতুড়ি দিয়ে থেঁতলে দিয়েছিলেন এবং পরে হাসপাতালে না নিয়ে গিয়ে তাঁকে সেখানেই মরার জন্য ছেড়ে দেন । একজন সিনিয়র পুলিশ অফিসার জানিয়েছেন, দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে এবং অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অভিযোগের ভিত্তিতে একটি হত্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে ।

সাগর এর আগে কিছুদিন মার্চেন্ট মেরিন হিসেবে কাজ করেথে ৷ প্রায় এক বছর আগে দেশে ফিরেছেন তিনি । এসএসপি বলেন, "সাগর প্রথমে স্থানীয় এক ব্যক্তির উপর হত্যার অভিযোগ চাপিয়ে পুলিশকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছিল (Sagar at first tried to mislead police) । কিন্তু পুলিশ আধিকারিকরা তাঁর শার্টে কয়েকটি রক্তের দাগ লক্ষ্য করে (blood stains on his shirt) । তাঁরা তাণকে আবার জিজ্ঞাসাবাদ করলে তিনি স্বীকার করে খুনের কথা ।"

আরও পড়ুন: পরিবারের অমতে প্রেম, ডাক্তারি ছাত্রীকে খুন করলেন আপনজনেরা !