শিলিগুড়ি, 26 অগস্ট: সিপিআইএমের শিলিগুড়ি পৌরনিগম অভিযানকে (Siliguri Municipality Corporation Siege Campaign) কেন্দ্র করে ধুন্ধুমার ৷ ন্যূনতম নাগরিক পরিষেবা, শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের দূর্নীতি, উন্নয়নের নামে বর্তমান পৌর বোর্ডের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি ও অনুন্নয়ন-সহ একাধিক অভিযোগে শিলিগুড়ি পৌরনিগম ঘেরাও অভিযান করে দার্জিলিং জেলা সিপিআইএম ৷ আর সেই অভিযানকে ঘিরে উত্তেজনা ছড়াল শিলিগুড়ি পৌরনিগম চত্ত্বরে ৷ পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে জড়িয়ে পড়ে সিপিএম কর্মী-সমর্থকরা ৷ যে ঘটনায় সিপিআইএমকে একহাত নেন শিলিগুড়ি পৌরনিগমের মেয়র গৌতম দেব ৷

এ দিনের অভিযানে পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে পৌরনিগমের ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করে দার্জিলিং সিপিআইএম এর নেতা কর্মীরা ৷ শুধু চেষ্টাই নয়, অভিযোগ পৌরনিগমের মূল গেট ভেঙে ভিতরে ঢুকে পরে তাদের কর্মী সমর্থকরা ৷ এর পরেই পুলিশের সঙ্গে তুমুল ধস্তাধস্তিতে জড়িয়ে পরে বামেরা ৷ পরে বিশাল পুলিশ বাহিনী সেখানে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পৌরনিগমের গেট ভেঙে ভিতরে প্রবেশের ঘটনার নিন্দা করেছেন মেয়র গৌতম দেব ৷

এ দিন সকালে শিলিগুড়ির মহাত্মা গান্ধী চক থেকে মিছিল শুরু করে সিপিআইএম ৷ হিলকার্ট রোড হয়ে হাসমি চক ধরে মিছিল পৌরনিগমের প্রশাসনিক ভবনে পৌঁছয় (Siege Campaign of CPIM in Siliguri) ৷ তবে, সিপিআইএমের কর্মসূচির জন্য এ দিন শিলিগুড়ি পৌরনিগম এলাকায় বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল ৷ পৌরনিগমের বাইরে ব্যারিকেডও করে দেয় পুলিশ ৷ সিপিআইএমের মিছিল পৌরনিগমে পৌঁছতেই, তাদের কর্মী সমর্থকরা প্রথমে ব্যারিকেড উপড়ে ফেলে দেয় ৷ প্রথমটায় পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করলেও ব্যর্থ হয় ৷ এর পর সিপিআইএমের কর্মী সমর্থকরা পৌরনিগমের মূল গেট ভেঙে প্রশাসনিক ভবনে ঢুকে পড়ে ৷ সেখানেই পুলিশ বাধা দেয় এবং দু’পক্ষের মধ্যে ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে যায় ৷

আরও পড়ুন: নিয়োগ দুর্নীতির প্রতিবাদে বিক্ষোভ, শিলিগুড়িতে গ্রেফতার আট এবিভিপি সদস্য

অশোক ভট্টাচার্য বলেন, ‘‘যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় এসেছিল, তারা এখনও কোনও প্রতিশ্রুতি রাখেনি ৷ মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে চলেছে ৷ আমাদের সময়ের বোর্ড যেসব উন্নয়নের কাজ করেছিল ও প্রকল্প পাশ করেছিল সেইসব কাজই করছে এই বোর্ড ৷ নতুন একটাও প্রকল্প করেনি ৷ এই বোর্ডের এক মুহূর্ত ক্ষমতায় টিকে থাকার অধিকার নেই ৷’’

পালটা অশোক ভট্টাচার্যদের এ দিন একহাত নেন মেয়র গৌতম দেব ৷ তিনি বলেন, ‘‘দেড়’শো-দু’শো মানুষ হবে ৷ আমাদের পাঁচ মিনিট লাগবে না এদের এখান থেকে সরিয়ে দিতে ৷ আমাদের অনেক বেশি ক্ষমতা রয়েছে ৷ যেভাবে মানুষের করের টাকা নষ্ট করছে তার তীব্র নিন্দা করছি ৷ পরবর্তীতে এইধরনের কাজ করলে, আমরা প্রতিহত করতে প্রস্তুত থাকব ৷’’