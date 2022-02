শিলিগুড়ি, 9 ফেব্রুয়ারি : বিজেপিকে ফার্স্ট ফ্লোর, সেকেন্ড ফ্লোর দিয়েছেন । এবার বিজেপিকে ভোট দিয়ে গ্রাউন্ড ফ্লোর দিন । বুধবার শিলিগুড়িতে পুর নির্বাচনের প্রচারে গিয়ে এমনই আবেদন করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা তথা বিজেপি বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারী (Bengal LoP Suvendu Adhikari at Siliguri for Municipal Election Campaign) । বুধবার শহরের একাধিক ওয়ার্ডে প্রচার সারেন তিনি ।

আগামী শনিবার শিলিগুড়ি পৌরনিগমের নির্বাচন (Siliguri Municipal Corporation Election 2022) ৷ তার আগে প্রচারে খুব অল্প সময় বাকি রয়েছে । ফলে শিলিগুড়ি পৌরনিগম প্রচারে ঝড় তুলছে প্রতিটি রাজনৈতিক দল । প্রচারের পাশাপাশি শুরু হয়েছে আক্রমণ, প্রতি আক্রমণ ।

এদিন প্রচারের শুরুতেই শহরের উন্নয়নের জন্য বিজেপি প্রার্থীদের ভোট দিয়ে পৌরনিগমের ক্ষমতায় আনার আবেদন জানান শুভেন্দু অধিকারী (Suvendu urges Siliguri voters to vote for BJP) । তিনি বলেন, "রাজ্যের অর্থ নয়, কেন্দ্রের অর্থে উন্নয়ন হবে এই শহরে । কেন্দ্রের স্মার্ট সিটি, গ্রিন সিটি মিশনের আওতায় এনে মডেল শহরে পরিণত করা হবে । সেই কারণে লোকসভা নির্বাচনে সেকেন্ড ফ্লোর সাংসদ রাজু বিস্তাকে দিয়েছেন, ফার্স্ট ফ্লোরে বিধায়ক শংকর ঘোষকে দিয়েছেন । এবার গ্রাউন্ড ফ্লোর অর্থাৎ পৌরনিগম বিজেপিকে দিয়ে কাজ করার সুযোগ করিয়ে দিন ।"

অন্যদিকে, একই ভাবে এদিন বর্ণময় রোড শোয়ের মাধ্যমে প্রচার করতে দেখা যায় তৃণমূল বিধায়ক রাজ চক্রবর্তীকে (TMC MLA Raj Chakraborty at Siliguri for Municipal Election Campaign) । প্রচারে পালটা শুভেন্দু অধিকারীকে কটাক্ষ করেন তিনি (TMC MLA Raj Chakraborty attacks BJPs Suvendu Adhikari) । রাজ চক্রবর্তী বলেন, "কোন গুন্ডার কথা বলছেন । ওরা ভাগাভাগির রাজনীতি করে, বিভাজনের রাজনীতি করে । কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেস কখনোই এসব করে না । এবার অন্তত 35 টি আসনে জয় পাবে তৃণমূল কংগ্রেস ।"

শিলিগুড়িতে প্রচারে তৃণমূল বিধায়ক রাজ চক্রবর্তী

