কলকাতা, 9 মে : সাম্প্রতিক সময়ে ব্যারাকপুরের সাংসদ অর্জুন সিংকে (BJP MP Arjun Singh) বারবার পাটশিল্পের দুরবস্থা নিয়ে সরব হতে দেখা গিয়েছে । প্লাস্টিক লবিকে কাজে লাগিয়ে পাটশিল্পের ভবিষ্যৎকে জলাঞ্জলি দেওয়ার অভিযোগ তুলে সরব হয়েছেন অর্জুন সিং (Arjun Singh Raises his Voice on Jute Industry Issue) । পাটশিল্পের পুনরুত্থানের জন্য তিনি বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে (Bengal CM Mamata Banerjee) সঙ্গে নিয়েও লড়াই করতে প্রস্তুত বলে জানিয়েছেন একাধিকবার ৷ রাজ্যের এই বিজেপি সাংসদের কেন্দ্রের বিরুদ্ধে পাটশিল্প নীতি নিয়ে সরব হওয়া আদতে অন্য রাজনীতির অংশ কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন অনেকেই । হঠাৎ করে শীতঘুম ভেঙে অর্জুন সিংয়ের এই প্রতিবাদের পিছনে কি কোনও অন্য অঙ্ক আছে (Why is BJP MP Arjun Singh speaking out on the jute industry) ?

2021-এর বিধানসভা নির্বাচন (Bengal Assembly Elections 2021) এবং তার পরবর্তী পৌর নির্বাচনের ফলের মধ্যেই এই প্রশ্নের উত্তর লুকিয়ে রয়েছে বলে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের ব্যাখ্যা ৷ 2019-এর লোকসভা ভোটে (General Elections 2019) অর্জুন সিং ব্যারাকপুর থেকে জিতে সাংসদ হয়েছিলেন ৷ কিন্তু একুশের বিধানসভা ভোটে দেখা যায় তাঁর লোকসভার অন্তর্গত সাতটি বিধানসভার বেশির ভাগেই হেরে গিয়েছে বিজেপি ।

তাছাড়া এতদিন অর্জুনকে ভাটপাড়ার মুকুটহীন সম্রাট হিসাবে ধরা হত । এবার পৌরভোটে নিজের ওয়ার্ডেই হেরে যান অর্জুন । রাজনৈতিক মহলের ব্যাখ্যা, এই অবস্থায় এই দুঁদে রাজনীতিক বুঝতে পারছিলেন ক্রমেই সাধারণ মানুষের কাছ থেকে তার গ্রহণযোগ্যতা কমছে । সেই কারণেই তিনি জনসমর্থন ফিরে পেতে পাটশিল্পের ইস্যুকে সামনে রেখে সরব হয়েছেন ৷

কিন্তু এত শিল্প থাকতে হঠাৎ পাটশিল্প নিয়ে কেন সরব হলেন অর্জুন ? ওয়াকিবহাল মহলের মতে, শিল্পবন্ধ্যা ব্যারাকপুরে অন্যতম প্রধান শিল্প হল পাট । গঙ্গার গা ঘেঁষে একের পর এক পাটশিল্পের কারখানা আজ ধুঁকছে । পুজো উৎসবের মরসুমের আগে সরকারি সক্রিয়তায় এই কারখানাগুলি খুললেও এখানে থাকা হাজার হাজার শ্রমিক-কর্মচারী এক অসহায় জীবনযাপন করেন ।

রাজনৈতিক মহল মনে করছে, দীর্ঘদিন শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকার জন্য অর্জুন সিং ভালো করেই জানেন এই ইস্যু তাঁকে তাঁর হারিয়ে যাওয়া প্রাসঙ্গিকতা আবার ফিরিয়ে দিতে পারে । আর সে কারণেই সুপরিকল্পিত ভাবে এই পাটশিল্প নিয়ে সরব হয়েছেন তিনি ৷

তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষের (TMC Leader Kunal Ghosh) মুখেও একই কথা শোনা গিয়েছে । অর্জুনের খাসতালুক ভাটপাড়ায় গিয়ে তাঁর নাম না করে কুণাল বলেন, ‘‘যতদূর জানি এই কেন্দ্রে লোকসভা নির্বাচনে একটি দল জিতেছিল । কিন্তু বিধানসভা নির্বাচনে সেখানকার সাধারণ মানুষ আগের ভুল বুঝতে পেরে তৃণমূলকে পুরো সমর্থন দিয়েছেন । ফলে অনেকের বিলম্বিত বোধোদয়ের পেছনে এলাকায় মানুষের রায় এবং সমর্থনে ধস নামা যে কাজ করছে না, সে বিষয়ে বলতে পারব না । তবে একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি বিজেপি সাংসদরা বলছেন বিজেপি পার্টিশিল্প নিয়ে ভাবছেন না, এই শিল্পের স্বার্থ যদি কেউ রক্ষা করতে পারেন তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ।’’

একইভাবে অর্জুন সিংয়ের অবস্থান নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করছে সিপিএমও । সিপিএম নেতা বা প্রাক্তন বাম পরিষদীয় দলনেতা সুজন চক্রবর্তী (CPIM Leader Sujan Chakraborty) বলেন, ‘‘পাটশিল্প যে এই মুহূর্তে খুব খারাপ অবস্থায় আছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই । তবে সত্যিই চটকলের সমস্যার জন্য তিনি এই কথাগুলি বলছেন, নাকি বিজেপির অন্দরে একটা দমবন্ধ করা পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার কারণে তিনি একথা বলছেন, তা পরে বোঝা যাবে ।’’

তিনি আরও বলেন, ‘‘অর্জুন সিং যখন তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে ছিলেন, তখন কি তিনি এই সমস্যার কথা জানতেন না ! না তখন প্লাস্টিক লবির কোনও চাপ ছিল না ! অর্জুনের সাম্প্রতিক বিদ্রোহ তৃণমূল কংগ্রেসের (Trinamool Congress) ফেরার জন্য প্রস্তুত করার কৌশল নয় তো !’’

