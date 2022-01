কলকাতা, 21 জানুয়ারি : দীর্ঘ 20 মাস পর গত 16 নভেম্বর রাজ্যে অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চালু হয়েছিল স্কুল (Schools reopened in Bengal on 16 Novemer) ৷ কিন্তু কোভিডের তৃতীয় ঢেউ, সঙ্গে ওমিক্রনের আতঙ্কে ফের জানুয়ারির শুরুতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-সহ রাজ্যের সমস্ত স্কুল বন্ধের সিদ্ধান্ত নেয় রাজ্য সরকার ৷ রাজ্যে জারি হয় কোভিড গাইডলাইন ৷ তারই ফল মিলতে শুরু করেছে ৷ রাজ্য়ে কমছে সংক্রমণ ৷ তাই ফের স্কুল চালু করার ভাবনা রাজ্য সরকারের (WB Government planning to reopen schools in the state)। সূত্রের খবর, রাজ্যে পুনরায় স্কুল খোলা নিয়ে স্কুল শিক্ষা দফতরের মুখ্য সচিবকে প্রস্তাবও পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

করোনা গ্রাফ কিছুটা হলেও স্বস্তি দিয়েছে ৷ স্বাস্থ্য দফতরও জানাচ্ছে, শিশুদের ক্ষেত্রে খুব একটা চিন্তার কারণ নেই। পাঠানো প্রস্তাব অনুযায়ী স্কুল শিক্ষা দফতর বিষয়টি নিয়ে শীঘ্রই রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনায় বসবে বলে জানা গিয়েছে। তবে স্বাস্থ্য দফররের সবুজ সংকেত পেলে তবেই স্কুল খোলার বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে রাজ্য সরকার। তবে স্কুল খুললেও আগের মতোই নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ক্লাস প্রথমে শুরু হবে। তারপর ধাপে-ধাপে নীচু ক্লাসগুলোর পঠনপাঠনের কথা ভাববে রাজ্য সরকার ৷

আরও পড়ুন : Siliguri School Reopen: গড়ে 80 শতাংশ উপস্থিতি, শিলিগুড়িতে স্কুল খুলতেই উচ্ছ্বাসের বাঁধ ভাঙল পড়ুয়াদের

ওমিক্রনের ধাক্কা সামলে সম্প্রতি রাজ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মহারাষ্ট্র সরকার। এ রাজ্যেও আবারও স্কুল চালু হোক। এমনই দাবি উঠেছে বিভিন্ন মহল থেকেই। গুরুত্ব অনুধাবন করে তাই দ্রুত বিষয়টি নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে রাজ্য সরকার।