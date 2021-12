কলকাতা, 22 ডিসেম্বর : মেয়র পদে কি আবারও ফিরহাদ হাকিম (will Firhad Hakim next mayor of Kolkata Municipal Corporation) ? ঠিক করতে বৃহস্পতিবার বৈঠকে বসছেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (tomorrow mamata banerjee will decide on next mayor of kolkata municipal corporation) ৷ সেখানে উপস্থিত থাকবেন দলের তরফে সদ্যজয়ী কাউন্সিলররাও ৷

এবার তাৎপর্যপূর্ণ হল কলকাতার পুরভোটে কাউকে মেয়র প্রার্থী করে ভোটে যায়নি তৃণমূল কংগ্রেস । সে ক্ষেত্রে বলা হয়েছিল নির্বাচন সম্পন্ন হলে তৃণমূল কংগ্রেসের পৌর-প্রতিনিধিগণ তাদের দলনেতা বেছে নেবেন । সেই মতো বৃহস্পতিবার সমস্ত বিজয়ী কাউন্সিলরদের এই বৈঠক ডাকা হয়েছে ৷ এই বৈঠকে তাঁরা ছাড়াও থাকবেন কলকাতার সমস্ত বিধায়ক এবং সাংসদরা ।

তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে ঠিক করা হবে, এই পুরবোর্ডে মেয়র পারিষদ থেকে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পদে কারা বসবেন ৷ এখনও পর্যন্ত যতদূর খবর মিলছে তৃণমূল কংগ্রেসের সূত্র থেকে, তাতে মেয়র হিসেবে ফিরহাদ হাকিমের অভিজ্ঞতাকে গুরুত্ব দিয়ে তাঁকেই আরও একবার মেয়র পদে রেখে দেওয়া হতে পারে ।

কিন্তু সকলের আলোচনায় একটাই বিষয় যে তৃণমূলের মধ্যে এক ব্যক্তি এক পদ নিয়ম চালু হওয়ার পর, মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম মেয়র হিসেবে নির্বাচিত হলে মন্ত্রী পদে তিনি থাকবেন তো ! নাকি সে ক্ষেত্রে এক ব্যক্তি এক পদ নিয়ম তাঁর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না !

একই সঙ্গে অতীন ঘোষ, দেবাশীষ কুমার-সহ কলকাতা পৌরনিগমে জয়ী তৃণমূলের প্রথম সারির নেতাদের মেয়র পরিষদ হিসেবে জায়গা দেওয়া হতে পারে ।

তাছাড়া মেয়র পারিষদ পদে বেশ কয়েকজন নতুন মুখ আনার ভাবনা রয়েছে তৃণমূলের । মোটের উপর এক ব্যক্তি এক পদ নীতির পাশাপাশি নতুন মেয়র বেছে নেওয়ায় আদৌও কোনও চমক থাকে কি না সেটাই এখন দেখার ।