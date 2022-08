কলকাতা, 1 অগস্ট: ইতিমধ্যেই অতিবাহিত হয়েছে অনেকটা সময় । করোনাকাল থেকেই বন্ধ হয়েছে সরকারি স্কুলগুলিতে ইউনিফর্ম দেওয়ার প্রক্রিয়া । পুরনো ছাত্র-ছাত্রীরা বর্তমানে আগের পোশাকেই স্কুলে আসছে ৷ তবে প্রশ্ন উঠছে যারা একদম নতুন শিক্ষার্থী তাদের কি হবে? বর্তমানে নতুন পড়ুয়াদের নেই কোনও নির্দিষ্ট ইউনিফর্ম ।

রাজ্য সরকারের তরফে ঘোষণা করা হয়েছিল, সমস্ত সরকারি ও সরকারপোষিত স্কুলগুলিতে পোশাকের রং এবার নীল-সাদা হবে(Blue-white dress with Biswabangla logo) ৷ ছাত্রদের নীল প্যান্ট ও সাদা জামা পড়তে হবে । ছাত্রীদের ক্ষেত্রে নীল-সাদা সালোয়ার কামিজ ও শাড়ি । ইউনিফর্মে স্কুলের লোগোর বদলে থাকবে বিশ্ববাংলার লোগো ৷ সরকার থেকে সেই ইউনিফর্ম দেওয়া হবে ৷ সমস্ত স্কুলে এই পোশাক বিতরণ করবে রাজ্যের ক্ষুদ্র ছোট ও মাঝারি শিল্প ও বস্ত্র দফতর ।

তবে কবে ছাত্র-ছাত্রীরা পাবে স্কুলের পোশাক সেই নিয়ে রয়েছে সমস্যা(School Uniform Problem) । করোনার পর বহু পরিবারই আর্থিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছেন । স্কুল থেকে এখনও ইউনিফর্ম না দেওয়ায় বহু পরিবার সমস্যা পড়েছে(Students facing problems for not getting school uniform yet) । আদর্শ বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষক শিবানন পাকড়াশি বলেন, "পুরোনো ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষেত্রে খুব একটা সমস্যা হচ্ছে না । তবে যারা নতুন ভর্তি হয়েছে তাদের ইউনিফর্ম নেই । তারা সমস্যায় পড়ছে । তাদের অভিভাবকরাও চাইছেন যাতে ইউনিফর্মটা দেওয়া হয় শীঘ্রই ।"

ইউনিফর্ম নিয়ে সমস্যায় সরকারি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা

অন্যদিকে শুধু ছোটদের ক্ষেত্রে নয় উচু ক্লাসের ছেলে মেয়েদের স্কুল ইউনিফর্ম নিয়েও দেখা দিচ্ছে একাধিক সমস্যা । করোনার দু'বছর বাড়িতে থাকায় অনেকেরই স্কুলের পোশাক ছোট হয়ে গিয়েছে । পার্ক ইনস্টিটিউট-এর প্রধান শিক্ষক ড. সুপ্রিয় পাঁজা বলেন, "আজকেই আমরা একজন ছাত্রকে প্যান্ট কিনে দিয়েছি । কারণ সে যে প্যান্ট পরে আসছিল তা স্কুলের উপযুক্ত নয় । এছাড়াও বহু পড়ুয়াদের পোশাক ছোট হয়ে যাচ্ছে । সবাইকে তো পোশাক কিনে দেওয়া সম্ভব হয় না । অভিভাবকদের ও অনেক প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হচ্ছে ।" তবে স্বস্তির খবর ইতিমধ্যেই ইউনিফর্মের জন্য পড়ুয়াদের জামার মাপ নেওয়া হয়েছে । তবে কবে সেই পোশাক তারা হাতে পাবে তাই নিয়ে দ্বন্দ্বে রয়েছে পড়ুয়ারা থেকে শিক্ষকেরা(Students facing problems for not getting school uniform yet) ।