কলকাতা, 16 ফেব্রুয়ারি : প্রাক-প্রাথমিক থেকে শুরু করে উচ্চ-প্রাথমিক (School Starts From Pre Primary Today) ৷ আজ থেকে খুলে গেল রাজ্যে সব স্কুল ৷ টানা দু’বছর বন্ধ থাকার পর বুধবার থেকে আবার স্কুলমুখী কচিকাঁচা থেকে শুরু সপ্তম শ্রেণির পড়ুয়ারা (After Two Year Students are Back to School) ৷ তবে, অষ্টম থেকে দ্বাদশ এবং কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলি 3 ফেব্রুয়ারি থেকেই খুলে গিয়েছিল ৷ রাজ্য শিক্ষা দফতরের নির্দেশ মতো আজ থেকে কোভিড সুরক্ষাবিধি মেনে রাজ্যের সব স্কুল এবং অঙ্গনওয়াড়িগুলিও খুলে গেল ৷

দু’বছর পর আবারও স্কুল পরিসরে পড়ুয়ারা ৷ আজ সকালে হেয়ার স্কুলের প্রাথমিকের পড়ুয়ারা ক্লাস করল ৷ স্কুল শেষে তাদের সঙ্গে কথা বলল ইটিভি ভারত ৷ বেশ কয়েকটি স্কুলে এই সপ্তাহে রোজ ক্লাস হবে ৷ তবে, বেশির ভাগ স্কুলই সপ্তাহে তিনদিন করে ক্লাস করাবে ৷ আর বহুদিন পর ক্লাসে গিয়ে খুশি খুদেরাও ৷ বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হওয়া, ক্লাসরুমে বসে পড়াশোনা করা, ব্ল্যাক বোর্ডে শিক্ষকদের পড়ানো ৷ এমন বহু অভিজ্ঞতা লাভ করল প্রথমবার প্রাথমিকে স্কুলে আসা খুদে পড়ুয়ারা ৷

দু'বছর পর ফের স্কুলে হইচই পড়ুয়াদের

কোভিডের কারণে সব স্কুলেই বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করা হচ্ছে ৷ বিশেষ করে প্রাথমিক ও উচ্চপ্রাথমিকে ৷ লাইন করে ক্লাস ঢোকানো ৷ ক্লাসে সর্বক্ষণ মাস্ক পরে থাকা ৷ স্কুল শেষে লাইন দিয়ে ক্লাস থেকে পড়ুয়াদের বের করা এবং অভিভাবকদের হাতে তাদের তুলে দেওয়ার আগে পর্যন্ত নিয়মবিধি কড়াকড়িভাবে পালন করছে স্কুলগুলি ৷ শিক্ষক-শিক্ষিকারা নিজেরা দায়িত্ব নিয়ে সেই কাজ করছেন ৷

বাচ্চাদের স্কুলের পরিবেশ ফিরিয়ে দেওয়ায় খুশি অভিভাবকরা ৷ বিশেষ করে যারা প্রথমবার স্কুলে যাচ্ছে ৷ তারা ব্ল্যাক বোর্ড, ডাস্টার, ক্লাসরুম ও সেখানকার বড় বড় বেঞ্চ, স্কুলের মাঠ পিরিয়ড ধরে ক্লাস এ সবের সঙ্গে প্রথমবার পরিচিত হচ্ছে ৷