কলকাতা, 12 জানুয়ারি : রাজস্থানের উপর ঘনিয়ে ওঠা ঘূর্ণাবর্ত ক্রমেই পূর্বদিকে এগোচ্ছে । আর তার এই আগমন যতই নিকটবর্তী হচ্ছে ততই জোরালো হচ্ছে বর্ষণের সম্ভাবনা । জলীয় বাষ্পপূর্ণ পশ্চিমী ঝঞ্ঝার একটি শাখা ইতিমধ্যেই মধ্যভারতের দিকে অগ্রসর হয়েছে । এর সঙ্গে দক্ষিণ এবং দক্ষিণ পূর্ব বঙ্গোপসাগরের উপরেও রয়েছে জলীয় বাষ্পপূর্ণ মেঘের আস্তরণ । ঝঞ্ঝার কাঁটা এতটাই যে আপাতত ব্যাকফুটে শীত ।

মঙ্গলবার সন্ধ্যা থেকে কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে মুষল ধারায় বৃষ্টি শুরু হয় । ফলে শীতকালেও একেবারে যেন বর্ষাকালের অনুভূতি । ইতিমধ্যেই আগামী 48 ঘণ্টায় দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দিয়ে দিয়েছে আবহাওয়া দফতর । আবহাওয়াবিদ সৌরিন বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, বাংলা জুড়েই চলবে হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি । এমনকি শিলা বৃষ্টির সম্ভাবনাকেও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না । 14 তারিখ অবধি বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টিপাত চলবে কলকাতা-সহ বিভিন্ন জেলাগুলিতে (Rainfall will continue in Bengal For next few days)।

15 জানুয়ারি থেকে ফের মিলবে শুষ্ক আবহাওয়া । গঙ্গাসাগর মেলাতে এবার যে বিঘ্ন ঘটাবে বৃষ্টি একথা আগেই জানিয়েছিল আবহাওয়া অফিস । আপাতত সেক্ষেত্রে পরিবর্তনের কোনও পূর্বাভাস নেই । রাতের তাপমাত্রা ইতিমধ্যেই বাড়তে শুরু করেছে । বৃষ্টির কারণে হালকা ঠান্ডা ভাব থাকলেও তা শীতের নয় । কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে মঙ্গলবার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 27.6 ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে দুই ডিগ্রি বেশি । অন্যদিকে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 18.6 ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে চার ডিগ্রি বেশি । বুধবারও মেঘলা আকাশের দেখা মিলবে সারাদিন জুড়ে । সঙ্গে রয়েছে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা । দিনের সর্বোচ্চ 24 ডিগ্রি এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 17 ডিগ্রির আশপাশে ঘোরাফেরা করবে ।