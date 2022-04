কলকাতা, 24 এপ্রিল : জল অপচয় বন্ধ হোক (Proposal to Stop Water Wastage) ৷ এই দাবিতে রাস্তার ধারে পৌরনিগমের কল ও স্ট্যান্ডপোস্টে চাবি বা স্টপ কর্ক দিয়ে জল অপচয় বন্ধ করার প্রস্তাব কলকাতা পৌরনিগমের অধিবেশনে ৷ প্রস্তাবটি পেশ করেছেন 24নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ইলোরা সাহা (Proposal to Stop Water Wastage in KMC Session) ৷ গরম পড়তেই কলকাতা পৌরনিগম এলাকায় পানীয় জল ও অন্যান্য প্রয়োজনে ব্যবহারের যোগ্য জলের চাহিদা বাড়ছে ৷ এই পরিস্থিতিতে এ বছর একদিনও বৃষ্টি হয়নি কলকাতা ও তার সংলগ্ন এলাকায় ৷ ফলে জলের ঘাটতি দেখা দিতে পারে ৷ তাই পরিস্থিতি হাতের বাইরে যাতে না যায়, তাই জলের অপচয় বন্ধ করার প্রস্তাব দিয়েছেন 24নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ৷

কলকাতা পৌরনিগমের অধিবেশনে 24নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ইলোরা সাহা বলেন, ‘‘আমাদের কলকাতা শহরে জলের কোনও অভাব নেই ৷ উত্তর থেকে দক্ষিণ সার্বিকভাবে দেখা যায় ব্যবহারের পরেও স্ট্যান্ডপোস্ট থেকে অনেকটা জল অপচয় হয়ে বয়ে যায় ৷ এখন পরিবেশবিদরা বলছেন, ভবিষ্যতে গোটা পৃথিবীতে জলের সংকট দেখা দিতে পারে ৷ আমাদের জলটা এমনিতেই বেশি প্রয়োজন হয় ৷ এই দাবদাহে জল অপচয় না করে, প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার করতে হবে ৷ তাহলে জল নিয়ে কোনওদিন সংকটের মুখে পড়তে হবে না। ৷ তাই আমি প্রস্তাব রেখেছিলাম, প্রতিদিন যে স্ট্যান্ডপোস্টগুলি থেকে জল নষ্ট হচ্ছে ৷ সেগুলি চাবি বা স্টপ কর্ক লক করে জল অপচয় বন্ধ করা হোক ৷’’

আরও পড়ুন : Living Without Electricity : কাঠগড়ায় সিইএসসি, কলকাতার নাগরিক হয়েও বিদ্যুৎহীন 17টি পরিবার

কলকাতা পৌরনিগম সূত্রে জানা যাচ্ছে, শহরে প্রায় 18 হাজার স্ট্যান্ডপোস্ট আছে ৷ প্রতিদিন কলকতাবাসীর জন্য প্রায় 450 মিলিয়ন গ্যালন জল সরবরাহ করা হয় সেগুলির মাধ্য়মে ৷ এই পরিমাণ জল কলকাতাবাসীর প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত ৷ তবে এর পরেও বিভিন্ন জায়গায় জলের সমস্যা অভিযোগ আসে ৷ আর তার অন্যতম কারণ হল জল অপচয় ৷

এ বিষয় মেয়র ফিরহাদ হকিম বলেন, ‘‘যে পরিমাণ জল উৎপাদন হয় তা যথেষ্ট ৷ তবে, বহু জায়গায় জল অপচয় হয় ৷ অনেকে ফ্লো কমে যায় বলে স্ট্যান্ডপোস্টের মুখ ভেঙে দেয় ৷ জল সরবরাহ বিভাগকে বলব এগুলি ঠিক করে দিতে ৷ নজর রাখতে বলা হবে ৷ কেউ ইচ্ছা করে বারে বারে ভাঙছে কি না, দেখব ৷ যদি ভেঙে দেয় তাহলে সেই স্ট্যান্ডপোস্ট তুলে দেব ৷’’ বাড়ির ক্ষেত্রে স্টপ কর্ক ব্যবহারের কথা জানান তিনি।