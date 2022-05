কলকাতা, 4 মে : শহরে আজ আবারও প্রতিবাদে সরব হল নন টেকনিক্যাল পপুলার ক্যাটাগরি (NTPC)-র পরীক্ষার্থীরা । এক রাজ্যের পরীক্ষার্থীকে ভিন রাজ্যে গিয়ে পরীক্ষা দিতে হয়, ফলে বিশেষ ট্রেন ও বাড়তি কোচের দাবি জানিয়ে আজ পূর্ব রেল দফতরের সামনে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা (NTPC examinees shows demonstration in front of Railway Recruitment Board office Kolkata in demand of special trains) ।

বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যে পূর্ব রেল, দক্ষিণ পূর্ব রেল এবং নর্থ ফ্রন্টিয়ের রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজারদের চিঠি দিয়েছেন আইনজীবী ও সাংসদ বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য । এনটিপিসি-র (NTPC) পরীক্ষার্থীদের অন্য রাজ্যে গিয়ে পরীক্ষা দিতে হয় । এই নিয়ে অনেকদিন ধরেই পরীক্ষার্থীদের মধ্যে একটা বিরূপ মনোভাবের সৃষ্টি হয়েছে । পশ্চিমবঙ্গের পরীক্ষার্থীদের অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার, কেরল, অসম, ঝাড়খণ্ড-সহ আরও বেশ কয়েকটি রাজ্যে পরীক্ষা কেন্দ্র করা হয় । ঠিক একইভাবে অন্য রাজ্য থেকে পরীক্ষার্থীরা আসেন এরাজ্যে । এর ফলে সবার ক্ষেত্রেই অল্প কয়েক দিনের মধ্যে ট্রেনের টিকিট পেতে সমস্যা হয় । অনেক ক্ষেত্রে আবার রিজার্ভেশনও পাওয়া যায় না ।

বিশেষ ট্রেন ও বাড়তি কোচের দাবিতে রেল দফতরের সামনে বিক্ষোভ এনটিপিসি পরীক্ষার্থীদের

চাকরি প্রার্থীদের সুবিধার্থে আইনজীবী ও সাংসদ বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য পূর্ব রেল, দক্ষিণ পূর্ব রেল, নর্থ ফ্রন্টিয়ার রেল কর্তৃপক্ষকে চিঠির মারফৎ বিশেষ ট্রেন বা পরীক্ষা স্পেশাল ট্রেন ও বাড়তি কামরার ব্যাবস্থা করার আবেদন জানিয়েছেন । দক্ষিণ-পূর্ব রেলের প্রধান জনসংযোগ আধিকারিক নিরাজ কুমার বলেন, "রেল বোর্ডের তরফে এনটিপিসি পরীক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য বিশেষ ট্রেন চালাবার অনুমতি মিলেছে । 7 ও 8 মে শালিমার থেকে একটি করে ট্রেন ছাড়বে বিজয়ওয়াড়া । আবার 8 মে আরেকটি ট্রেন ছাড়বে রাঁচি থেকে বিজয়ওয়াড়া পর্যন্ত ।"

আরও পড়ুন : Kolkata Police on Traffic Cases : সচেতনার জেরে কমেছে ট্রাফিক মামলা দাবি পুলিশের, মানতে নারাজ বাস ইউনিয়ন

অন্যদিকে পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক একলব্য চক্রবর্তী জানিয়েছেন, এনটিপিসি পরীক্ষার্থীদের জন্য তিনটি এক্সামিনেশন স্পেশাল ট্রেন চালানো হবে । ট্রেনগুলি হল, 03175 শিয়ালদহ-গুয়াহাটি এক্সামিনেশন স্পেশাল । ট্রেনটি 8 মে অর্থাৎ রবিবার শিয়ালদহ থেকে ছাড়বে । 03401 ভাগলপুর-ডিব্রুগড় এক্সামিনেশন স্পেশাল, ট্রেনটি 7 মে অর্থাৎ শনিবার ভাগলপুর থেকে ছাড়বে । 03023 হাওড়া-পাটনা এক্সামিনেশন স্পেশাল, ট্রেনটি 8 মে অর্থাৎ রবিবার হাওড়া থেকে ছাড়বে ।

উল্লেখ্য, 2010 সালে রেলে নন টেকনিক্যাল পপুলার ক্যাটাগরিতে নিয়োগের নোটিফিকেশন প্রকাশিত হলেও, টানা 3 বছর পরীক্ষা নিয়ে চলে অনেক টালবাহানা । ইতিমধ্যেই কম্পিউটার বেসড টেস্ট (CBT 1) এর ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে চার মাস আগে । এবার সিবিটি (CBT 2) পরীক্ষার পালা । পরীক্ষা হবে আগামী মাসের 9 ও 10 তারিখে ।