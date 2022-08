কলকাতা, 17 অগস্ট: বাংলার রসগোল্লা এবং মিহিদানার পর এ বার জিআই ট্যাগ পেল পুরুলিয়ার ছৌ নাচের মুখোশ (Mask of Chhau dance gets GI tag)। বাংলার ঐতিহ্যের মধ্যে অন্যতম এই ছৌ নাচ শুধু জনপ্রিয় নয়, গোটা দেশে এর আলাদা চাহিদা রয়েছে । আর তাই কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে কোনও একটি সীমাবদ্ধ ভৌগোলিক ক্ষেত্রের মধ্যে উৎপন্ন বিশেষ ধরনের জিনিসের স্বীকৃতি বা জিআই ট্যাগ দিয়েছে । বাঘমুণ্ডির চড়িদা গ্রামের 31 জন শিল্পীর হাতে তুলে দেওয়া হল এই জিআই ট্যাগের শংসাপত্র (Chhau mask gets GI tag)।

ছৌ শিল্পী গম্ভীর সিংহ মুড়া প্রথম ছৌ নৃত্যকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরেছিলেন । 1981 সালে পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত হন তিনি । তারপর থেকেই গোটা দেশের মানুষের কাছে ধীরে ধীরে জনপ্রিয় হতে থাকে ছৌ নাচ । কেন্দ্রীয় সরকারের এই স্বীকৃতি তাঁর গ্রামের শিল্পীদের জন্য একটা বড় পাওয়া । ইতিহাস বলছে, অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে বাঘমুন্ডির রাজপরিবার বর্ধমান জেলা থেকে সূত্রধর সম্প্রদায়কে প্রতিমা গড়ার জন্য নিয়ে এসেছিলেন । এই প্রতিমা শিল্পীরাই প্রথম ছৌয়ের মুখোশ বানান বলে জানা যায় ।

আরও পড়ুন: মুখোশ শিল্পীদের জিআই সার্টিফিকেট প্রদান জেলা শাসকের

প্রথমে পাখির পালক দিয়ে ছৌয়ের মুখোশ তৈরি হত । সেসময় এই মুখোশ ওজনেও খুব ভারী হত । ক্রমে বিবর্তিত হতে হতে মুখোশ তার বর্তমান রূপ পেয়েছে । এখন কাগজ, মাটি ও কাপড়ের সংমিশ্রণে হালকা মুখোশ তৈরি হয় ।

পুরুলিয়ার ছৌয়ের মুখোশ জিআই স্বীকৃতি পাওয়ায় রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদ মন্ত্রী সন্ধ্যারানি টুডু বলেন, এটা ওই এলাকার মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল । এই স্বীকৃতি ছৌ শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে ।