কলকাতা, 25 ফেব্রুয়ারি : ফের খোলা বাজার থেকে ঋণ নিতে চলেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার (Mamata Banerjee Government) ৷ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার তরফে দেওয়া বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, আগামী সোমবারই পশ্চিমবঙ্গ সরকার ওই ঋণ নিতে চলেছে (RBI Announces that Bengal Govt will take Rupees 3000 crore loan from Market) ৷ ঋণের পরিমাণ হতে চলেছে 3 হাজার কোটি টাকা ৷

তবে পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া আরও 12টি রাজ্য ওই দিন বাজার থেকে ঋণ নিতে চলেছে বলে আরবিআই জানিয়েছে ৷ মোট ঋণের পরিমাণ হতে চলেছে 22 হাজার 203 কোটি টাকা ৷ রাজ্যওয়াড়ি তালিকায় প্রথমেই থাকছে পশ্চিমবঙ্গের নাম ৷ কারণ, এবার সবচেয়ে বেশি ঋণ মমতার সরকারই নিচ্ছে (Mamata Banerjee Govt Loan) ৷

যদিও এই প্রথম নয় ৷ এর আগেও একাধিকবার বাজার থেকে ঋণ নিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৷ গত ডিসেম্বর ও জানুয়ারিতে একাধিকবার বাজার থেকে ঋণ নেওয়া হয় নবান্নের তরফে ৷ যার পরিমাণ ছিল মোট 13 হাজার কোটি টাকা ৷ তার পর আবার এই মাসে তিন হাজার কোটি টাকা নিতে চলেছে রাজ্য ৷ 14 ডিসেম্বর, 2021 থেকে 28 ফেব্রুয়ারি, 2022 - এই 77 দিনের সময়সীমার মধ্যে খোলা বাজার থেকে রাজ্যের ঋণের পরিমাণ দাঁড়াচ্ছে 16 হাজার কোটি টাকা (Mamata Govt taking Rupees 16000 Crore Loan within 77 Days) ৷

রাজ্য সরকারের এভাবে ঋণ নেওয়া নিয়ে আগেই অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করেছেন ৷ তাঁদের মতে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ঋণ ও গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট বা জিডিপি (GDP)-র অনুপাত এখন 30 শতাংশ ৷ ঋণের পরিমাণ বাড়তে বাড়তে এই অনুপাত 50 শতাংশের বেশি হয়ে গেলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে ৷

যদিও অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞদের অন্য একটি অংশের মতে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কোষাগারের হাল ভালো নয় ৷ তার উপর গত 10 বছরে থাকাকালীন রাজ্য সরকারের পরিকল্পনা-বহির্ভূত খরচ (Non-plan expenditure) হু হু করে বেড়েছে ৷ তাছাড়া আবগারি শুল্ক ছাড়া রাজস্ব আদায়ের কোনও বিকল্প ব্যবস্থাও কম ৷ তাই খরচ চালানোর জন্য খোলা বাজার থেকে ঋণ নেওয়া ছাড়া আর কোনও বিকল্প উপায় নেই রাজ্য সরকারের হাতে ।

প্রসঙ্গত, 2011 সালে মুখ্যমন্ত্রী হন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Bengal CM Mamata Banerjee) ৷ সেই সময় রাজ্যের পুঞ্জীভূত ঋণের পরিমাণ ছিল 1.93 লক্ষ কোটি টাকা ৷ রাজ্য সরকারের বাজেট পরিসংখ্যান অনুযায়ী, 2020-21 আর্থিক বছরের শেষে তা হওয়ার কথা প্রায় সাড়ে পাঁচ লক্ষ কোটি টাকার কাছাকাছি ৷

