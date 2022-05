কলকাতা, 2 মে: জন্ম-মৃত্যু শংসাপত্রের জন্য আর পৌরসভায় বা পঞ্চায়েতে গিয়ে লম্বা লাইনে দাঁড়াতে হবে না । এ বার সরাসরি অনলাইনেই মিলবে জন্ম ও মৃত্যুর শংসাপত্র । এর জন্য নতুন পোর্টাল নিয়ে আসছে রাজ্য সরকার (New portal of birth and death certificate)। আগামী 5 মে নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে একটি অনুষ্ঠান রয়েছে । সেই অনুষ্ঠান থেকেই এই পোর্টাল উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee to inaugurate new portal)।

যতদূর জানা গিয়েছে, রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের উদ্যোগে নতুন এই প্রোফাইল তৈরি করা হয়েছে । পরীক্ষামূলক ভাবে প্রথমে করোনাকালে পাইলট প্রজেক্ট হিসাবে এই পোর্টাল থেকে হাওড়া এবং মালদা জেলায় চালু করা হয়েছিল । এই পাইলট প্রজেক্টের সাফল্যের পর এ বার পুরো রাজ্যের মানুষের জন্য চালু করা হবে এই পোর্টাল ।

জন্ম ও মৃত্যুর শংসাপত্র নিয়ে সাধারণ মানুষের ভোগান্তির শেষ নেই ৷ আর সেই জায়গা থেকে বহুদিন ধরেই একটা সেন্ট্রালাইজড পোর্টালের দাবি উঠেছিল । বিশেষ করে বহু ক্ষেত্রে এই জন্ম মৃত্যুর সার্টিফিকেট দিতে গিয়ে টাকা নেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল পৌর কর্মী বা পঞ্চায়েত সদস্যদের বিরুদ্ধে । এই অবস্থায় সেন্ট্রালাইজড পোর্টাল চালু হলে এই বিষয়েও স্বচ্ছতা বাড়বে ।

স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, এতদিন পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের পোর্টাল ছিল অর্থাৎ সিভিল রেজিস্ট্রি সিস্টেমের মাধ্যমে জন্ম-মৃত্যু নথিভুক্ত হত । এ ক্ষেত্রে রাজ্যের হাতে আলাদা করে কোনও তথ্য থাকত না । নয়া ব্যবস্থায় সমস্ত তথ্য রাজ্যের এই পোর্টালে জমা হবে ৷ পরবর্তীতে তা কেন্দ্রীয় পোর্টালেও সংযুক্ত করা হবে ।

স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, কোনও শিশু জন্মানোর পর বা কারও মৃত্যুর পর সঙ্গে সঙ্গেই তা পোর্টালে আপলোড করতে পারবে সাধারণ মানুষ । এ বার এই সংশ্লিষ্ট পোর্টালের তরফ থেকেই আপলোড হওয়া তথ্যের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য পৌরসভা এবং হাসপাতালের কাছে যাওয়া হবে । যেহেতু নাগরিকরা নিজেরাই এই পোর্টালে তাঁদের সন্তান বা পরিবারের মানুষের নাম নথিভুক্ত করবেন, সে ক্ষেত্রে নাম ভুল হওয়ার সম্ভাবনাও কম হবে ।

অন্যদিকে, নবান্ন সূত্রে এও জানা গিয়েছে, আগামী 5 মে সরকারের বর্ষপূর্তির দিন নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে হাতে কুড়ি লক্ষ মহিলাকে লক্ষ্মীর ভান্ডারের টাকা তুলে দেবেন ।