কলকাতা, 11 সেপ্টেম্বর: 'দিদিকে বলো'র কায়দায় এবার নতুন জনসংযোগ প্রকল্প আনছে রাজ্য সরকার ৷ 2019 সালের লোকসভা নির্বাচনের পর তৃণমূল কংগ্রেসকে অনেকটাই উত্তরণের পথ দেখিয়েছিল 'দিদিকে বলো' কর্মসূচি (new programme inspired of Didi Ke Bolo)৷ ভোটকুশলী প্রশান্ত কিশোরের পরিকল্পনায় তৈরি হয়েছিল ওই কর্মসূচির রূপরেখা(New Programme of WB Govt) ৷

একের পর এক দুর্নীতির অভিযোগে ও রাজ্যের হেভিওয়েট তৃণমূল নেতা-মন্ত্রীদের গ্রেফতারির পরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের অন্দরে যথেষ্ট অস্বস্তির পরিবেশ তৈরি হয়েছে ৷ এমনটাই মত রাজনৈতিক মহলের একাংশের ৷ প্রায় প্রত্যেকদিনই এই নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে অস্বস্তিতে পড়তে হচ্ছে রাজ্য সরকারকে ৷ এই অবস্থায় রাজ্য সরকারের তরফ থেকে 'দিদিকে বলো'র কায়দায় একটি নতুন জনসংযোগ কর্মসূচি নিয়ে আসা হচ্ছে(Mamata Banerjee Govt set to launch new programme to recieve grievances)।

নবান্নের এক শীর্ষ আধিকারিকের কথায়, "দিদিকে বলো কর্মসূচির মতো করে একটি নতুন কর্মসূচি আনতে চলেছে রাজ্য সরকার । যেটা সম্পূর্ণভাবে সরকারি কর্মসূচি হবে । যদিও এই কর্মসূচির নাম এখনও নির্দিষ্ট হয়নি । মুখ্যমন্ত্রী (Mamata Banerjee)নিজে এর নাম নির্ধারণ করবেন । এর মাধ্যমে মূলত মানুষের সমস্যা ও অভিযোগ শোনার জন্য একটি বিরাট কন্ট্রোল রুম খোলা হবে । যেখানে তথ্যপ্রযুক্তির দিক থেকে আধুনিকতম ব্যবস্থা থাকবে । দুটি এজেন্সির হাতে সব দায়িত্ব থাকবে । একটি এজেন্সি মানুষের অভাব-অভিযোগ সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত আমলা, অফিসার ও পুলিশের কাছে পাঠিয়ে দেবে । অপর একটি এজেন্সি ফিল্ড স্টাফ নিয়োগ করবে । যাঁদের কাজ হবে, যে সমস্ত অভিযোগগুলি আসছে, সেগুলি যাচাই করা । আর এই কন্ট্রোল রুমের সঙ্গে জেলাশাসক, মহকুমাশাসক, ব্লক উন্নয়ন অফিসের সরাসরি যোগাযোগ থাকবে । সেই সঙ্গে যোগাযোগ থাকবে রাজ্যের সমস্ত থানা, কমিশনারেট ও পুলিশ সুপার অফিসের । এর দ্বারা সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে রাজ্যের মানুষের যোগ সূত্র তৈরি হবে । অভাব, অভিযোগ, সমস্যার সমাধানের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করা যাবে ।"

এই কর্মসূচির কাজ পুজোর পর থেকেই শুরু হবে বলে নবান্ন সূত্রে খবর ৷ মানুষের অভাব-অভিযোগ শোনা ও সমস্যা সমাধানের জন্য তিন বছর ধরে নবান্নে মনিটরিং অ্যান্ড গ্রিভ্যান্স রিড্রেসাল সেল নামে একটি দফতর রয়েছে । যার নেতৃত্বে রয়েছেন সিনিয়র আইএএস অফিসার পিবি সেলিম । জানা যাচ্ছে, অভিযোগ শোনার এই ব্যবস্থাটিকে আরও ঢেলে সাজাতে একে আদতে একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া হবে ।