মুম্বই, 1 ডিসেম্বর : 2024-এ কেন্দ্র থেকে বিজেপি সরানোর লক্ষ্যের কথা আগেই ঘোষণা করেছেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ বুধবার মুম্বইয়ে বসে জানিয়ে দিলেন বিজেপিকে সরানোর পর তাঁর পরবর্তী লক্ষ্য কী হবে ? বাণিজ্যনগরীর চৌহান সেন্টারে নাগরিক সমাজের মুখোমুখি (Mamata Banerjee meets Mumbai Civil Society) হয়ে তাঁর প্রতিশ্রুতি, বিজেপি কেন্দ্র থেকে সরলেই মোদি সরকারের তৈরি করা সব দানবীয় আইন বদলে ফেলা হবে (Mamata Banerjee assures that all laws made by the Modi government will be repealed) ৷

আইন বদল নিয়ে বলতে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী কৃষি আইনের প্রসঙ্গ তুলেছেন ৷ যে আইন গত বছর বলবৎ করেছিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সরকার ৷ কিন্তু চলতি শীতকালীন অধিবেশনে তা বাতিল করে দেওয়া হয়েছে ৷ মমতার বক্তব্য, সামনে উত্তর প্রদেশের বিধানসভা নির্বাচন ৷ সেই কারণেই এই কৃষি আইন বাতিল করা হয়েছে ৷

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বঙ্গের বিধানসভা ভোটে বিজেপিকে পরাস্ত করার পর জাতীয় রাজনীতিতে মোদি-বিরোধী মুখ হিসেবে মমতার গ্রহণযোগ্যতা বেড়েছে ৷ তাই 2024-এ বিজেপিকে হারাতে পারলে অনেকে মমতাকেই প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেখতে চাইছেন ৷ কিন্তু মমতা বলছেন যে কে প্রধানমন্ত্রী হবেন, তা এখনই ঠিক করার সময় আসেনি ৷ বরং তাঁর প্রশ্ন, প্রতিবার কোনও রাজনীতিকই কেন প্রধানমন্ত্রী হবেন ?