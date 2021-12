কলকাতা, 13 ডিসেম্বর : মিলল স্বস্তি ৷ ওমিক্রনে আক্রান্ত হননি লন্ডন ফেরত কলকাতার তরুণী (lady back from London is not infected with omicron in Kolkata) ৷ জিনোম সিকোয়েন্সিংয়ে জানা গিয়েছে, ওই তরুণীর দেহে রয়েছে করোনার ডেল্টা প্রজাতি ৷ কোভিডের নয়া ভ্যারিয়েন্ট ওমিক্রনের উপস্থিতির প্রমাণ তাঁর শরীরে মেলেনি ৷ ইতিমধ্যেই এই রিপোর্ট জমা পড়েছে স্বাস্থ্য দফতরে ৷

এই মুহূর্তে ওই তরুণী কলকাতার এক বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৷ গত বৃহস্পতিবার গভীর রাতে লন্ডন থেকে দোহা হয়ে বিমানে কলকাতা ফেরেন ওই তরুণী ৷ বিমানবন্দরে আরটিপিসিআর টেস্টে ওই তরুণীর কোভিড রিপোর্ট পজিটিভ আসে ৷ এরপরই ওমিক্রন আক্রান্ত সন্দেহে ওই তরুণীর নমুনা জিনোম সিকোয়েন্সিংয়ের জন্য পাঠানো হয় ৷ সোমবার সকালে সেই রিপোর্ট আসে স্বাস্থ্য দফতরে ৷ তাতে বলা হয়েছে, ওই তরুণী ওমিক্রনে আক্রান্ত নন, তাঁর শরীরে ধরা পড়েছে করোনার ডেল্টা প্রজাতি ৷

এই খবরে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন স্বাস্থ্য দফতরের কর্তারা ৷ করোনা আবহে এখন গোটা বিশ্বেই নয়া আতঙ্কের নাম ওমিক্রন ৷ ভারতেও বেশ কিছু রাজ্যে ধরা পড়েছে ওমিক্রন সংক্রমণ ৷ তাই এই বিষয়টি নিয়ে যথেষ্ট চিন্তায় ছিলেন এই রাজ্যের স্বাস্থ্যকর্তারা ৷ তার মাঝেই মিলল এই স্বস্তির খবর ৷