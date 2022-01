কলকাতা, 1 জানুয়ারি : রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেলকে ডেকে পাঠালেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড় (wb governor ask advocate general to meet him) ৷ আজ, শনিবার তিনি এই নিয়ে চিঠি পাঠিয়েছেন রাজ্য সরকারকে ৷ হাওড়া পৌরনিগম সংশোধনী বিল সংক্রান্ত বিষয়ে কথা বলার জন্য তিনি রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেলকে ডেকে পাঠিয়েছেন (jagdeep dhankhar wants to talk with advocate general on howrah corporation bill) ৷

রাজ্য সরকারকে চিঠি পাঠানোর পাশাপাশি এই বিষয়ে দু’টি টুইট করেন রাজ্যপাল (wb governor send a letter to govt) ৷ একটি টুইটে চিঠি অ্যাটাচও করেছেন তিনি ৷ সঙ্গে লিখেছেন, ওই সংক্রান্ত বিষয়ে সমস্ত নথি নিয়ে অতিদ্রুত দেখা করতে বলেছেন ৷

হাওড়া পৌরনিগমে কেন ভোট ঘোষণা হল না এই নিয়ে মামলা হয়েছে কলকাতা হাইকোর্টে ৷ এই অবস্থায় সামগ্রিক পরিস্থিতি বিচার করেই রাজ্যপাল অ্যাডভোকেট জেনারেলকে তলব করেছেন বলে অন্য টুইটে লিখেছেন তিনি ৷

প্রসঙ্গত, কয়েক বছর আগে হাওড়া পৌরনিগমের (Howrah Municipal Corporation) সঙ্গে বালি পৌরসভাকে জুড়ে দিয়েছিল রাজ্য সরকার ৷ এবার ওই অংশ আবার হাওড়া পৌরনিগম থেকে বাদ দিতে চায় রাজ্য ৷ এই নিয়ে বিলও পাস হয়েছে বিধানসভায় (howrah municipal corporation amendment bill 2021) ৷ কিন্তু সেই বিল এখনও রাজ্যপাল সই করেননি বলে জানা গিয়েছে ৷

এদিন রাজ্য সরকারকে পাঠানো চিঠিতে রাজ্যপাল উল্লেখ করেছেন, গত 24 নভেম্বর তিনি হাওড়া পৌরনিগম সংশোধনী বিল নিয়ে কিছু প্রশ্ন তুলেছিলেন ৷ তার উত্তর অনেক দেরি করে গত 20 ডিসেম্বর পাঠায় রাজ্য ৷ তার পর আবার গত 24 ডিসেম্বর ওই বিষয়ে আরও কিছু তথ্য চেয়ে পাঠান তিনি ৷ তা গত 28 ডিসেম্বর পাঠিয়েছে রাজ্য সরকার ৷

রাজ্যপাল এখন দার্জিলিংয়ে রয়েছেন ৷ কলকাতায় রাজভবনে পাঠানো সেই তথ্য গত 30 ডিসেম্বর দার্জিলিংয়ের রাজভবনে পৌঁছেছে বলে তিনি চিঠিতে রাজ্য সরকারকে জানিয়েছেন ৷ আর তারপরই তিনি তলব করলেন রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেলকে ৷