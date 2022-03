কলকাতা, 2 মার্চ : সামান্য বাড়ল সংক্রমণের হার এবং সংক্রমণের সংখ্যা ৷ তবে গত 24 ঘণ্টায় করোনা ভাইরাসে বাংলায় কারোর মৃ্ত্যু হয়নি (In past 24 hours WB registers no COVID death case) ৷ অর্থাৎ দ্বিতীয় ঢেউ পরবর্তী সময়ে প্রথম মৃত্যুহীন দিন দেখল বাংলা ৷ রাজ্য সরকারের প্রকাশিত স্বাস্থ্য বুলেটিন অনুযায়ী গত 24 ঘণ্টায় বাংলায় সামান্য বাড়ল করোনার সংক্রমণ এবং সংক্রমণের হার ৷ তবে মঙ্গলবারের প্রকাশিত বুলেটিনে 2 জনের মৃত্যু হলেও গত 24 ঘণ্টায় রাজ্যে করোনায় কোনও মৃত্যুর খবর নেই৷ দ্বিতীয় ঢেউ পরবর্তী সময় যা এই প্রথম ৷ সোমবার সংখ্যাটা নেমেছিল একে ৷

তবে রাজ্য সরকারের প্রকাশিত স্বাস্থ্য বুলেটিনে 24 ঘণ্টায় আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ল 7 ৷ গত 24 ঘণ্টায় রাজ্যে করোনা সংক্রামিত হয়েছেন 153 জন (WB Registers 153 New COVID Cases In Last 24 Hours) ৷ মঙ্গলবার সংখ্যাটা ছিল 146 ৷

দৈনিক সংক্রমণের হার সামান্য বেড়ে হল 0.69 শতাংশ (Corona Update in Bengal) ৷ গতকাল সরকারের প্রকাশিত স্বাস্থ্য বুলেটিনে কলকাতা থেকে 2 জনের মৃত্যুর খবর মিলেছিল ৷ সেখানে গত 24 ঘণ্টায় মৃত্যুহীন বাংলা ৷ এখনও পর্যন্ত রাজ্যে করোনায় মৃতের সংখ্যা 21 হাজার 178 জন ৷ আর রাজ্যে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা 20 লাখ 15 হাজার 406 জন ৷ গত 24 ঘণ্টায় করোনাকে হারিয়েছেন 166 জন ৷ এ যাবৎ রাজ্যে করোনা সারিয়ে সুস্থ হয়েছেন 19 লাখ 92 হাজার 433 জন ৷

গত 24 বাংলায় নমুনা পরীক্ষা হয়েছে 22 হাজার 226 জনের ৷ সবমিলিয়ে এখনও পর্যন্ত 2 কোটি 42 লাখ 58 হাজার 464 জনের নমুনা পরীক্ষা হয়েছে ৷ গত 24 ঘণ্টায় টিকা পেয়েছেন 49 হাজার 372 জন ৷ এর মধ্যে প্রথম ডোজ পেয়েছেন 3 হাজার 283 জন ৷ দ্বিতীয় ডোজ প্রাপকের সংখ্যা 42 হাজার 436৷ বুস্টার ডোজ পেয়েছেন 3 হাজার 653 জন ৷