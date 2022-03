কলকাতা, 29 মার্চ : রামপুরহাট কাণ্ড নিয়ে সিবিআই তদন্তের মধ্যেই রাজভবনে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলোচনা চেয়ে চিঠি দিলেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড় । বর্তমানে যেভাবে রাজ্যে আইনশৃঙ্খলার অবনতি হয়েছে, তা নিয়ে উদ্বিগ্ন তিনি । আগামী সাতদিনের মধ্যে এই বিষয়ে তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলোচনা করতে চান (Dhankhar wants Discussion with Mamata on Bengal Law and Order) । সেই কারণেই এই চিঠি বলে জানিয়েছেন ধনকড় ৷

এদিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশ্যে একটি চিঠি লিখেছেন তিনি (Dhankhar Writes Letter To Mamata) । সেখানে তিনি লিখেছেন, রামপুরহাট কাণ্ডের পর যেভাবে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে তাতে তিনি উদ্বিগ্ন । এ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের (Bengal CM Mamata Banerjee) সঙ্গে তিনি বিশদে আলোচনা চান ।

রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হয়নি বলে রাজ্যের শাসকদল যখন সরব, ঠিক তখন রাজ্যপালের (Bengal Governor Jagdeep Dhankhar) আইনশৃঙ্খলা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা চেয়ে চিঠি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল । সে ক্ষেত্রে এক সপ্তাহের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রীকে ডেকে পাঠানো একপ্রকার সরকারের উপর চাপ তৈরি করা বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা ।

অন্যদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের (Trinamool Congress) তরফ থেকে বারবার সাংবাদিক সম্মেলন করে বলা হয়েছে, রামপুরহাট কাণ্ডে সিবিআই তদন্তে সরকার সবরকম সাহায্য করবে । তবে যদি দেখা যায় অন্য উদ্দেশ্য নিয়ে এই তদন্তকে ব্যবহার করা হচ্ছে, সেক্ষেত্রে পথে নামবে রাজ্যের শাসকদল ।

মুখ্যমন্ত্রীকে লেখা রাজ্যপালের চিঠি

এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য উদ্ধৃত করে রাজ্যপাল লিখেছেন, এই বিষয়টিতে তিনি উদ্বিগ্ন । সিবিআইয়ের বিরুদ্ধে পথে নেমে প্রতিবাদের কথা বলা উচিত নয় । কারণ, সিবিআই তদন্ত করছে রাজ্যের হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে । সে ক্ষেত্রে গোটা বিষয়টি রাজ্যের অবস্থান আইনি হওয়া উচিত ৷ কোনওভাবেই রাজনৈতিক হওয়া উচিত নয় ।

এক্ষেত্রে সম্প্রতি উত্তরবঙ্গ সফরে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী সিবিআইয়ের অপব্যবহার হলে যেভাবে পথে নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, তারই বিরোধিতা করেছেন রাজ্যপাল । অর্থাৎ রাজ্যপাল বুঝিয়ে দিলেন, সিবিআই তদন্ত নিয়ে রাজ্য সরকারের যদি কোনও বক্তব্য থাকে, তা আইনি পথেই হওয়া উচিত । কোনওভাবেই সিবিআইয়ের বিরুদ্ধে পথে নামা সরকারের উচিত হবে না ।

প্রসঙ্গত, গতকালই দিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের (Union Home Minister Amit Shah) সঙ্গে রামপুরহাট কাণ্ড নিয়ে বৈঠক করে এসেছেন রাজ্যপাল । এই বৈঠকে অমিত শাহকে রামপুরহাট নিয়ে বিশাল রিপোর্ট দিয়ে এসেছেন তিনি । এরপর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (Prime Minister Narendra Modi) বৃহস্পতিবার রাজ্যের সাংসদদের সঙ্গে এই বিষয় নিয়ে বৈঠক করবেন । ঠিক এই পরিস্থিতিতে রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধানের এক সপ্তাহের মধ্যে প্রশাসনিক প্রধানকে ডেকে পাঠানো বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল ।

