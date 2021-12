কলকাতা, 28 ডিসেম্বর : কলকাতা পৌরনিগমের মেয়র, ডেপুটি মেয়র, মেয়র পারিষদ ও বরো চেয়ারম্যানদের নাম কয়েকদিন আগেই ঘোষণা করেছে তৃণমূল কংগ্রেস ৷ মঙ্গলবার কলকাতা পৌরনিগমের বোর্ড গঠিত হল ৷ মেয়র হিসেবে শপথ নিলেন ফিরহাদ হাকিম (Firhad Hakim takes oath as kolkata New Mayor) ৷ পাশাপাশি শপথ নিয়েছেন ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষ, চেয়ারপার্সন মালা রায় ও মেয়র পারিষদরা ৷ তার পর মেয়র পারিষদদের মধ্যে বিভিন্ন বিভাগ বণ্টন করে দেওয়া হয় (department distribution between MIC of Kolkata municipal corporation) ৷

কে কোন বিভাগের দায়িত্ব পেলেন, একনজরে দেখে নেওয়া যাক -

ফিরহাদ হাকিম, মেয়র -

তাছাড়া তাঁর হাতে থাকছে জল সরবরাহ, কর ও রাজস্ব, গ্রিভান্স, কেইআইআইপি, লাইসেন্স, বিল্ডিং, সেন্ট্রাল স্টোর, অ্যাসেসমেন্ট কালেকশন (সম্পত্তি কর মূল্যায়ন ও আদায়) এবং পিপিডিডি ।

অতীন ঘোষ, ডেপুটি মেয়র -

তিনি স্বাস্থ্য, মশাবাহিত রোগ নিয়ন্ত্রণ, জীবাণুনাশক ছড়ানো, আর্কাইভ, সেন্ট্রাল মেডিক্যাল স্টোর, ভেজাল খাদ্য প্রতিরোধ, টিবি হাসপাতালের দায়িত্ব পেলেন । এবার তাঁর হাতছাড়া হল কর মূল্যায়ন ও রাজস্ব আদায় বিভাগ ।

দেবব্রত মজুমদার, মেয়র পারিষদ (জঞ্জাল সাফাই) ৷ আগেও তাঁর হাতেই এই বিভাগ ছিল । একই ভাবে দেবাশিস কুমার তাঁর হাতে থাকা সব বিভাগই ফের দায়িত্ব পেলেন । তাঁর হাতে উদ্যান, খেলা, বিজ্ঞাপন, পার্কিং ও হকার পুনর্বাসন প্রকল্প বিভাগ রইল ।

এবার প্রথম মেয়র পারিষদ হলেন সন্দীপরঞ্জন বক্সি । আলো এবং বিদ্যুৎ বিভাগের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তাঁকে । নতুন মেয়র পারিষদ সদস্য হলেন জীবন সাহা । তাঁর হাতে এল তথ্য ও জনসংযোগ, গভীর নলকূপ এবং এন্টালি ওয়ার্কশপের দায়িত্ব । তারক সিং নিকাশি বিভাগের দায়িত্ব ধরে রাখতে পারলেও হাত ছাড়া হল ছাপাখানা, এন্টালি ওয়ার্কশপের দায়িত্ব ।

নতুন মেয়র পরিষদ সদস্য মিতালী বন্দ্যোপাধ্যায়ের দায়িত্ব সামাজিক সুরক্ষা বিভাগ ( স্বাস্থ্যসাথী, বিপিএল, রূপশ্রী, কন্যাশ্রী, খাদ্যসাথী-সহ অন্যান্য) । স্বপন সমাদ্দার গতবারের মতোই বস্তি উন্নয়ন, পরিবেশ এবং হেরিটেজ বিভাগের দায়িত্বে থাকলেন ।

কে কোন বিভাগের দায়িত্ব পেলেন মেয়র পারিষদরা

আমিরউদ্দিন (ববি) দায়িত্ব পেলেন পৌরবাজার বিভাগের । নতুন মেয়র পারিষদ সন্দীপন সাহা শিক্ষা এবং আইটি দায়িত্ব পেলেন । রাম পেয়ারি রামের দায়িত্ব অপরিবর্তিত রইল৷ তাঁর হাতে রাজ্য শহুরে রোজগার যোজনা প্রকল্প রইল ।

অভিজিৎ মুখোপাধ্যায় বিভাগ বদলে রাস্তা এবং ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের দায়িত্ব পেলেন । বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায় আবাসন, আইন, পিপিপি এবং কর্মিবর্গ বিভাগ পেলেন । কর্মিবর্গ বিভাগ এতদিন ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষের হাতে ছিল ।

