কলকাতা, 31 মার্চ : বগটুই কাণ্ডে সিবিআইয়ের নজরে রামপুরহাট থানার প্রাক্তন আইসি ত্রিদীপ প্রামাণিক ৷ আগুনে পুড়িয়ে মারার ঘটনার রাতে তিনিই রামপুরহাট থানার দায়িত্বে ছিলেন ৷ তাঁকে ইতিমধ্যেই একদফা জেরা করে ফেলেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী ব্যুরো ৷ তবে তদন্তকারীরা তাঁকে আরও একবার জেরা করতে চান (CBI wants to Interrogate Former Rampurhat IC in Rampurhat Massacre Case) ৷ এমনকী তাঁর ফোনও পরীক্ষা করে দেখা হতে পারে ৷ তাই তাঁকে ফের সমন পাঠানোর তোড়জোড় শুরু করেছে সিবিআই ৷

সিবিআইয়ের একটি সূত্র থেকে জানা গিয়েছে, এই ঘটনায় রামপুরহাটের আইসি ত্রিদীপ প্রামাণিকের ভূমিকা সন্দেহজনক ৷ প্রথমবার তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে সন্তুষ্ট হতে পারেননি তদন্তকারীরা ৷ সেই কারণেই ফের জিজ্ঞাসাবাদের পাশাপাশি ওই পুলিশ আধিকারিকের ফোনও পরীক্ষা করে দেখার পরিকল্পনা করা হয়েছে (CBI Wants to Check Rampurhat ICs Mobile Phone) ৷

সিবিআইয়ের ওই সূত্রের দাবি, ত্রিদীপের ফোনের সূত্র থেকেই বগটুই-কাণ্ডের (Rampurhat Massacre) অনেক রহস্যের জট খুলতে পারে ৷ প্রাথমিক তদন্তের পর সিবিআই জানতে পেরেছে যে সেই রাতে রাজনৈতিক এক প্রভাবশালীর ফোন এসেছিল ত্রিদীপের কাছে ৷ সেই ফোনের ওপারে কে ছিলেন (CBI wants to know if there was any telephonic instruction by any political leader given to the police on Rampurhat Massacre Night) ? তিনি কী নির্দেশ দিয়েছিলেন ? আপাতত সিবিআই আধিকারিকরা জানার চেষ্টা করছেন ৷ ত্রিদীপকে আরও একবার জেরা করলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে বলে জানা গিয়েছে ৷

এছাড়া বগটুই নিয়ে সিবিআই আরও কিছু প্রশ্ন করতে পারে ত্রিদীপকে ৷ সূত্রের খবর, সিবিআই জানতে চাইবে ঘটনার দিন তিনি রাজ্য পুলিশের কোন কোন উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলেছিলেন ? তাঁদের মধ্যে কী কথোপকথন হয়েছিল ? বীরভূমের পুলিশ সুপার নগেন্দ্রনাথ ত্রিপাঠীকে তিনি কখন ফোন করেছিলেন ? জবাবে নগেন্দ্রনাথ ত্রিপাঠী আইসিকে এই ঘটনায় কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলেছিলেন ?

সিবিআইয়ের একটি সূত্রের দাবি, তদন্তে নেমে বারবার বগটুই-কাণ্ডে বারবার পুলিশের গাফলতি নজরে এসেছে ৷ অগ্নিকাণ্ড ঘটনার সময় পুলিশ কেন এলাকা ছেড়ে চলে গিয়েছিল, সেটাও জানতে হলে ত্রিদীপকে জেরা করা জরুরি বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা ৷ কারণ, কোনও রাজনৈতিক প্রভাবশালী ব্যক্তির অঙ্গুলিহেলনেই কি পুলিশ সেই রাতে ঘটনাস্থল থেকে সরে যায়, আপাতত এই প্রশ্নের উত্তর জানতে মরিয়া সিবিআই ৷

