কলকাতা, 14 জুন : কয়লা পাচার-কাণ্ডে (Coal Smuggling Case) অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী রুজিরা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসাবাদ সিবিআই-এর ৷ আজ বেলা সাড়ে এগারোটায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে হাজির হন সিবিআই আধিকারিকরা (CBI to Interrogate Rujira Banerjee in Coal Smuggling Case) ৷ মোট 8 সদস্যের একটি দল তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে ৷ তার মধ্যে 2 জন মহিলা আধিকারিক রয়েছেন ৷ কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সূত্রে খবর, কয়লা পাচারের টাকা কোন কোন ব্যাংক অ্যাকাউন্টে গিয়েছিল ? কোন কোন প্রভাবশালী ব্যক্তির কাছ থেকে টাকা এসেছিল ? কারা লাভবান হয়েছেন ? এমন একাধিক অজানা তথ্য জানতে রুজিরাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে (CBI to interrogate Rujira)৷

সম্প্রতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রুজিরা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি দিয়েছিল সিবিআই ৷ সেখানে গোয়েন্দারা জানতে চান, তাঁরা কবে সিবিআই এর সঙ্গে কথা বলতে পারবেন ? সেই চিঠির জবাব পেয়েই আজ সিবিআই আধিকারিকরা কয়লাপাচার নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে অভিষেকের ভবানীপুরের বাড়িতে যাচ্ছেন ৷ এর আগে দিল্লিতে ইডি-র জিজ্ঞাসাবাদের সম্মুখীন হয়েছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সভাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ মূলত তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল কয়লাপাচার-কাণ্ডের টাকা-পয়সার হিসাব নিয়ে ৷ প্রসঙ্গত, অভিষেক এবং রুজিরাকে সিবিআই দিল্লিতে তলব করেছিল কয়লা পাচার মামলায় জিজ্ঞাসাবাদ করতে ৷

সেই সময় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দিল্লি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন ৷ তিনি জানিয়েছিলেন, করোনাকালে সন্তানদের ছেড়ে দিল্লিতে গিয়ে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার মুখোমুখি হওয়া সম্ভব নয় রুজিরার ৷ কিন্তু, সেই আর্জি খারিজ করে দেওয়া হয় ৷ এর পর তিনি সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন ৷ সুপ্রিম কোর্টের তরফে বলা হয়, কলকাতায় রুজিরা এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হোক ৷ সেই মতোই এ দিন তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছে সিবিআই ৷