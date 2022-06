কলকাতা, 30 জুন: বার্ধক্যজনিত কারণে অসুস্থ হয়ে প্রয়াত হয়েছেন দেবপ্রসাদ সরকার ৷ প্রাক্তন বিধায়কের শেষ শ্রদ্ধায় অনুপস্থিত বিরোধীরা (BJP MLAs absent while paying last respect to late MLA Debaprasad Sarkar in Vidhan Sabha) ৷ তাতেই ক্ষুব্ধ স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ বুধবার দুপুর দেড়টা নাগাদ ক্যালকাটা হার্ট ক্লিনিক অ্যান্ড হসপিটালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন প্রাক্তন বিধায়ক ৷ মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল 87 বছর (Former SUCI MLA Passes Away) ৷

বৃহস্পতিবার তাঁর মরদেহ বিধানসভায় আনা হয়েছিল । সেখানে তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানান অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শাসকদলের বিধায়করা । তারপর তাঁর দেহ জয়নগরে নিয়ে যাওয়া হয় । এদিন বিধানসভায় তাঁর শেষ শ্রদ্ধার অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত ছিলেন বিরোধী দলের সদস্যরা । তাতেই ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি বলেন, ‘‘বিরোধী দল বিধানসভার রীতিনীতি জানেনা । বিধানসভার শুধু চেঁচামেচির জায়গা নয় । বিধানসভাকে কাজে লাগাতে শিখতে হবে । বিশেষ করে, প্রবীণ বিধায়কদের সম্মান দেওয়া পরিষদীয় দলের কর্তব্য ।’’

1977 সালে জয়নগর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে প্রার্থী মনোনীত হয়েছিলেন দেবপ্রসাদ সরকার । 2011 পর্যন্ত টানা 34 বছর বিধায়ক ছিলেন । বিধানসভার প্রতিটি অধিবেশনে উপস্থিত থাকতেন তিনি । বিভিন্ন প্রশ্নে স্পিকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন । দলের প্রতি অত্যন্ত দায়িত্বশীল ও অনুগত এই নেতাকে শেষ শ্রদ্ধা জানান তাপস রায়, নির্মল ঘোষ-সহ শাসকদলের একাধিক বিধায়করা । এদিকে, বিজেপি বিধায়কদের অনুপস্থিতি নিয়ে রাজ্য বিজেপির মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য বলেন, ‘‘সাধারণত আমরা সৌজন্য প্রদর্শনে বিশ্বাসী । তবে এখানে দেখতে হবে বিজেপি বিধায়কদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল কি না । যদি তাঁদের আমন্ত্রণ জানানো না হয়, তাহলে ক্ষোভ অমূলক ।’’