কলকাতা, 25 অগস্ট: সেপ্টেম্বরেই ভারত সফরে আসছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা (Bangladesh PM Sheikh Hasina) । সূত্রের খবর, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী চাইছেন, তাঁর এই সফরকালে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিল্লিতে থাকুন (Chief Minister of WB Mamata Banerjee)। দেখা হোক দুই বাঙালির ৷ একই সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারও চাইছে এই বৈঠকে থাকুন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । কারণ তিস্তার জল থেকে শুরু করে সীমান্ত সমস্যা ও দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সবেতেই যুক্ত রয়েছে বাংলা । ফলে শেখ হাসিনার সফরে দিল্লিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতির বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়েই দেখছে কেন্দ্র (Bangladesh PM Hasina will come to India in September) ৷

একইসঙ্গে অসম এবং ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীদের বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সফরকালে দিল্লিতে ডাকা হতে পারে বলে খবর । এমনিতেই বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী সম্পর্ক খুবই মধুর । তিস্তা সেতু নিয়ে শেষ চিঠিতে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তাঁর দিল্লি সফরের সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাতের কথা বলেছিলেন (Sheikh Hasina wants to meet Mamata Banerjee) । ফলে হাসিনার এবারের ভারত সফরে কলকাতা আসার কথা না থাকলেও, মমতার সঙ্গে তাঁর দেখা হওয়া নিয়ে জল্পনা ছিলই ।

আরও পড়ুন: মানিকের বিরুদ্ধে লুকআউট নোটিশ জারি করল সিবিআই

যদিও নবান্নের তরফে বৃহস্পতিবার বিকেল পর্যন্ত কেন্দ্রের কোনও আমন্ত্রণের চিঠি প্রাপ্তির কথা স্বীকার করা হয়নি । তবে যেহেতু এখানে বাংলার স্বার্থ জড়িত রয়েছে, এই বৈঠক অগ্রাহ্য করলে একতরফাভাবে বাংলাকে বঞ্চিত করে বাংলাদেশের সঙ্গে তিস্তা চুক্তি (Teesta River) নিয়ে আলোচনা সেরে ফেলতে পারে কেন্দ্র, এমনটাও মনে করা হচ্ছে । সে কারণে দিল্লি থেকে আমন্ত্রণ এলে মমতা বন্দোপাধ্যায়ের সেসময়ে রাজধানীতে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি ৷

আরও পড়ুন: জনের জায়গায় 134 জনকে চাকরি, সমবায় ব্যাংকে নিয়োগে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ

এমনিতে শেখ হাসিনা এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পর্ক একেবারেই দিদি-বোনের মতো । রাজনীতি ও প্রতিবেশী দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী হওয়া ছাড়াও পরস্পরের মধ্যে স্নেহ-শ্রদ্ধা-ভালোবাসার এক স্বতঃস্ফূর্ত বন্ধন রয়েছে । বাংলাদেশ হাইকমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী 5 সেপ্টেম্বর দিল্লিতে পা রাখবেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা । তাঁর এই সফরে দু'দেশের মধ্যে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি স্বাক্ষর হওয়ার কথা । যার মধ্যে অন্যতম নদী চুক্তি । তিস্তা চুক্তি নিয়ে আলোচনা ছাড়াও ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে দিয়ে বয়ে যাওয়া 54টি নদীর মধ্যে 6টি নদীর জলবণ্টন নিয়ে এবার সিদ্ধান্ত হবে বলে আশাবাদী বাংলাদেশ । এখন দেখার কূটনৈতিক আলাপ আলোচনার পাশাপাশি মমতা এবং হাসিনার সাক্ষাৎ শেষ পর্যন্ত দিল্লিতে হয় কি না ।