কলকাতা, 11 জুন : হাওড়ার একাধিক এলাকায় বিক্ষিপ্ত অশান্তির পর পুলিশের শীর্ষস্তরে বড়সড় রদবদল করা হল ৷ একই সঙ্গে সরানো হল হাওড়ার নগরপাল সি সুধাকর ও হাওড়া গ্রামীণের পুলিশ সুপার সৌম্য রায়কেও সরিয়ে দেওয়া হল (howrah cp and rural sp transferred after communal unrest) ৷ হাওড়ার নতুন নগরপাল (Howrah Police Commissioner) হলেন প্রবীণ কুমার ত্রিপাঠি । তিনি কলকাতা পুলিশের অতিরিক্ত নগরপাল ছিলেন । সি সুধাকরকে পাঠানো হল কলকাতা পুলিশের যুগ্ম-কমিশনার পদে । অন্যদিকে হাওড়া গ্রামীণের পুলিশ সুপার (Howrah Rural Superintendent of Police) হলেন স্বাতী ভাঙ্গালিয়া ৷ সৌম্য রায়কে কলকাতা পুলিশের ডেপুটি কমিশনার সাউথ-ওয়েস্ট পদে বদলি করা হল ৷

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন কয়েকমাস আগে হাওড়ার গ্রামীণ এলাকায় ছাত্রনেতা আনিস খান খুনের (Anis Khan Murder Case) ঘটনায় উত্তাল হয়ে ওঠে রাজ্য রাজনীতি । সেই ঘটনায় হাওড়ার দু’জন হোমগার্ড এবং কনস্টেবলকে গ্রেফতার করা হয় । পাশাপাশি আমতা থানার অফিসার ইন-চার্জকে অনির্দিষ্টকালের জন্য ছুটিতে পাঠায় নবান্ন ।

সেই ঘটনায় হাওড়া পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল । তার পর ফের হাওড়ার অশান্তি নিয়ে সমালোচনার মুখে পড়েছে পুলিশ ৷ তার পর হাওড়া সামলাতে দু’জন এডিজি পদমর্যাদার আধিকারিককে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ৷ সঙ্গে রয়েছেন আরও দশজন আইপিএস ৷ এঁদের মধ্যে চারজন আবার ডিআইজি পদমর্যাদার ৷ এবার সিপি ও এসপিকে বদলি করা হয় ৷ যদিও পুলিশের একটি অংশের দাবি, এটা রুটিন বদলি ৷

আরও পড়ুন : Howrah : এবার হাওড়া সামলাবেন দুই এডিজি-সহ 10 আইপিএস