হাওড়া, 22 জানুয়ারি : হাওড়া স্টেশনের 10 নম্বর প্ল্যাটফর্মে এক ব্যক্তিকে সাড়ে দশ লক্ষ টাকা-সহ আটক করল আরপিএফ (One Person Arrest with Cash in Howrah Station)। ধৃতকে আয়কর বিভাগের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে । সাধারণতন্ত্র দিবস উপলক্ষে হাওড়া স্টেশনে তল্লাশি চালাচ্ছে আরপিএফ । গতকাল রাত সাড়ে বারোটার সময় তেমনি তল্লাশিতে ওই ব্যক্তির কাছ থেকে সাড়ে দশ লক্ষ টাকা উদ্ধার হয় । সন্দেহজনক আচরণের জেরে ওই ব্যক্তিকে আটক করা হয় । এর পর ওই ব্যক্তির সঙ্গে থাকা ব্যাগ স্ক্যানিং মেশিনে পরীক্ষা করা হলে টাকা উদ্ধার হয় ।

আরপিএফ সূত্রে খবর, গতকাল রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ রাজীব মুখোপাধ্যায় নামে ওই ব্যক্তি 10 নং প্ল্যাটফর্মের সোজাসুজি প্রবেশদ্বার দিয়ে স্টেশন চত্বরে ঢোকেন । তাঁর সন্দেহজনক আচরণ দেখে, উপস্থিত আরপিএফ তাঁর ব্যাগ ব্যাগেজ স্ক্যানারে স্ক্যান করে । যেখানে ব্যাগের ভিতরে টাকার মতো বস্তু ডিটেক্ট করে । এর পরেই ব্যাগ খুলতে নোটের বান্ডিল বেরিয়ে আসে (Cash Recover in Howrah Station)। জানা যায়, ব্যাগের মধ্যে নগদ দশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা রয়েছে । তবে, ওই টাকা কিসের জন্য নিয়ে যাচ্ছিলেন ? কোথায় নিয়ে যাচ্ছিলেন ? সেসব প্রশ্নের কোনও জবাব বা প্রয়োজনীয় নথি দেখাতে না পারায় ওই ব্যক্তিকে আটক করে আরপিএফ ।

রাজীব মুখোপাধ্যায় নামে ওই ব্যক্তিকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে আয়কর বিভাগে খবর দেয় আরপিএফ । আয়কর বিভাগের আধিকারিকরা হাওড়ায় পৌঁছালে আটক রাজীব মুখোপাধ্যায়কে তাঁদের হাতে তুলে দেওয়া হয় । আরপিএফ সূত্রে খবর, ধৃতের বাড়ি পশ্চিম বর্ধমানের সাগরভাগা কলোনিতে । তাঁর বাবার পরিচয় প্রয়াত গুরুপদ মুখোপাধ্যায় । উদ্ধার হওয়া টাকাগুলি কীসের, তা জানতে আয়কর বিভাগ রাজীব মুখোপাধ্যায়কে জেরা করছে । উদ্ধার হওয়া টাকার পুরোটাই পাঁচশো এবং একশো টাকার নোট ছিল বলে জানা গিয়েছে ।