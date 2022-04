দুর্গাপুর, 11 এপ্রিল : মঙ্গলবার আসানসোল লোকসভা উপনির্বাচন (Asansol By Election 2022) ৷ আর তার আগে প্রচারের শেষদিনে উত্তপ্ত হয়ে উঠল পাণ্ডবেশ্বর ৷ অভিযোগ বিজেপির আইটি সেলের নেতা জীতেন চট্টোপাধ্যায়ের গাড়ি লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয় (Attack on BJP IT Cell Leadr Jiten Chatterjee in Durgapur) ৷ ওই ঘটনায় এবার তদন্তে ফরেনসিক দল (Forensic Team in Investigation for Firing on BJP Leader Car in Durgapur) ৷ ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা গাড়িটি পরীক্ষা করবেন ৷ পাশাপাশি নমুনাও সংগ্রহ করবেন তাঁরা ৷ এই ঘটনায় শাসকদলের দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন বিজেপি নেতা ৷ যদিও, তৃণমূলের তরফে অভিযোগ অস্বীকার করে বলা হয়েছে, ভোট বৈতরণী পার করতে এটা বিজেপির কৌশল ৷

জানা গিয়েছে, আসানসোল লোকসভা উপনির্বাচনে প্রচারের শেষদিনের কাজ সেরে বাড়ি ফিরছিলেন পশ্চিম বর্ধমানে বিজেপির আইটি সেলের নেতা জীতেন চট্টোপাধ্যায় ৷ অভিযোগ সেই সময় পাণ্ডবেশ্বরের কুমারডিহি এলাকায় বিজেপি নেতার গাড়ি লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয় ৷ রবিবার রাতেই পাণ্ডবেশ্বর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন জীতেন চট্টোপাধ্যায় ৷ নির্বাচন কমিশনেও অভিযোগ জানানো হয়েছে ৷ খবর পেয়ে আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেট ডিসি ইস্ট অভিষেক গুপ্তা ঘটনাস্থলে যান ৷ ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি ৷

আরও পড়ুন : Attack on BJP Leader : পাণ্ডবেশ্বরে বিজেপি নেতাকে লক্ষ্য করে গুলি

এই ঘটনায় কোনও প্রাণহানি না হলেও, গাড়ির ক্ষতি হয়েছে ৷ ফরেনসিক দফতরকেও বিষয়টি জানানো হয়েছে ৷ অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেফতার করা হবে বলে আশ্বাস দিয়েছে পুলিশ প্রশাসন ৷ ডিসিপি (পূর্ব) অভিষেক গুপ্তা জানান, গুলির কোনও খোল গাড়ির ভিতরে পাওয়া যায়নি ৷ ঘটনাস্থল থেকেও এখনও পর্যন্ত উদ্ধার হয়নি গুলির খোল ৷

এই ঘটনায় তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হলেও, তা অস্বীকার করেছে শাসক শিবির ৷ তৃণমূলের তরফে পাল্টা দাবি করা হয়েছে, পাণ্ডবেশ্বরের জীতেন চট্টোপাধ্যায় কিছুদিন আগে পর্যন্ত আসানসোলের এক দাপুটে বিজেপি নেতার চক্ষুশূল ছিলেন ৷ সেই কারণেও এই ঘটনা ঘটে থাকতে পারে বলে দাবি শাসকদলের ৷ যদিও, পুলিশ অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে ৷ কে বা কারা এই গুলি চালিয়েছে ? তেমন কয়েকজন সন্দেহভাজনের তালিকা তৈরি করা হয়েছে বলে জানিয়েছে ডিসিপি পূর্ব অভিষেক গুপ্তা ৷