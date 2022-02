কলকাতা, 9 ফেব্রুয়ারি: এবার ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর যাত্রীদের জন্য সুখবর। কারণ, এবার ‘কুইক রেসপন্স কোড’ বা QR কোড ব্যবহার করে যাত্রার 12 ঘণ্টা আগেই বুক করে নেওয়া যাবে টিকিট (Metro Ticket On QR Code Scan)। মঙ্গলবার এমনটাই নির্দেশিকা জারি করা হল কলকাতা মেট্রো রেলের তরফে। 'আজাদি কা অমৃত মহোৎসব' প্রকল্পের অন্তর্গত করা হয়েছে এই পরিষেবাটিকে।

গত বছর ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো করিডরে এই পরিষেবা চালু করা হয়। তবে সেক্ষেত্রে যাত্রার 45 মিনিট আগে কিউআর কোড স্ক্যান করে টিকিট কাটা সম্ভব হত। তবে মঙ্গলবার থেকে যাত্রা শুরুর 12 ঘণ্টা আগেই এই পদ্ধতিতে টিকিট কেটে ফেলার ব্যবস্থা চালু করল কলকাতা মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষ । গত বছর ডিসেম্বর মাসে কিউআর কোড স্ক্যান পরিষেবা চালু করার পর যাত্রীদের থেকে কেমন প্রতিক্রিয়া আসে তার উপর নির্ভর করেই এই পরিষেবাটিকে আরেক ধাপ উন্নতির দিকে নিয়ে যাবে বলে জানিয়েছিল মেট্রো কর্তৃপক্ষ। ইতিমধ্যেই এই ব্যবস্থাটি বেশ জনপ্রিয় হয়েছে ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর যাত্রীদের মধ্যে। তাই, এবার নতুন এই পরিষেবা 12 ঘণ্টা আগেই যাত্রীদের জন্য চালু করা হল।

এই পরিষেবাটি ব্যবহার করতে হলে নিজের স্মার্টফোনের প্লে-স্টোর থেকে 'Metro Ride Kolkata' অ্যাপটি ডাউনলোড করতে হবে। তারপর 'New User sign up with valid credentials' গিয়ে সেখানে নিজের সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় তথ্য দিতে হবে। এবার যাত্রীর নামে একটি আইডি ও পাসওয়ার্ড ফোনে আসবে। সেই আইডি ও পাসওয়ার্ড দিয়ে 'log in with valid ID and password'-এ গিয়ে লগইন করতে হবে। এই সম্পূর্ণ প্রক্রিয়ার সময় নিজের ফোনের 'location' টিকে সক্রিয় রাখতে হবে। এবার 'booking'-এ গিয়ে 'Book QR Ticket'-এ যাবতীয় তথ্য দেওয়ার পর অর্থ প্রদান সম্পূর্ণ হলে মিলে যাবে আপনার কিউআর টিকিট। এরপর যাত্রার সময় কিউআর কোডটি স্ক্যানারে স্ক্যান করিয়ে সফর করা যাবে মেট্রোয়।