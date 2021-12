হায়দরাবাদ, 13 ডিসেম্বর : দেশে ক্রমশ বাড়ছে করোনার ওমিক্রন ভ্যারিয়্যান্ট আক্রান্তের সংখ্যা ৷ এই পরিস্থিতিতে দেশজুড়ে করোনা নিয়ে আবার সতর্কতা যখন জারি হচ্ছে, তখন বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা দাবি করল, ওমিক্রনের দাপটে কোণঠাসা হতে পারে ডেল্টা ভ্যারিয়্যান্ট (World Health Organisation says Omicron likely to outpace Delta variant) ৷

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, করোনার এই ডেল্টা ভ্যারিয়্যান্টের জেরেই ভারতে দ্বিতীয় ঢেউ ধাক্কা দিয়েছিল ৷ যার প্রভাব করোনার প্রথম দফার থেকেও মারাত্মক হয়েছিল ৷ গত তিন-চার মাসে করোনার পরিস্থিতি ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হচ্ছে ৷ ঠিক সেই সময়ই ওমিক্রন হানা দিয়েছে ৷

সোমবারই ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন জানিয়েছেন, ওই দেশে ওমিক্রনে আক্রান্ত হয়ে একজন মারা গিয়েছেন (UK has seen its first death from Omicron) ৷ যদিও ভারতে এখনও কেউ মারা যাননি ৷ তবে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা যা বলছে, তাতে আরও ধোঁয়াশা তৈরি হচ্ছে ৷

কারণ, ওমিক্রনের দাপটে ডেল্টা হয়তো কোণঠাসা হবে ৷ কিন্তু ওমিক্রনকে তো আরও ভয়ঙ্কর ভাইরাস হিসেবে বলছেন, সেক্ষেত্রে ওমিক্রনের প্রভাব আরও মারাত্মক হবে না তো ! বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার ইঙ্গিত কিন্তু সেই দিকেই ৷

তারা মনে করছে, যে দেশগুলিতে করোনার দু’টি স্ট্রেন ডেল্টা ও ওমিক্রনের প্রভাব পড়েছে, সেখানে ওমিক্রনের সংক্রমণ ডেল্টাকে ছাড়িয়ে যাবে ৷ বছরের শেষের দিকে বহু দেশে তা মারাত্মক আকার ধারণ করবে ৷ যা যথেষ্ট চিন্তার বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা ৷