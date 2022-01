নয়াদিল্লি, 4 জানুয়ারি: মারাত্মক হারে কোভিড সংক্রমণ বৃদ্ধি পাওয়ায় রাজধানীতে সপ্তাহান্তে কার্ফু (Weekend curfew imposed in Delhi) জারি করা হল ৷ দিল্লি বিপর্যয় মোকাবিলা কর্তৃপক্ষের (DDMA on Weekend curfew) সঙ্গে বৈঠকের পর শনি ও রবিবার কার্ফু জারি করার কথা ঘোষণা করেন উপমুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়া ৷ তবে ফের 100 শতাংশ যাত্রী নিয়েই মেট্রো ও বাসে সফরে (Delhi buses, metro to run at full seating capacity) সম্মতি দিয়েছে প্রশাসন ৷

সিসোদিয়া (Manish Sisodia on Delhi covid update) বলেন, "কোভিড সংক্রমণ বৃদ্ধি রুখতে শনি ও রবিবার দিল্লিতে কার্ফু জারি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ডিডিএমএ ৷ অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবা ছাড়া সব সরকারি আধিকারিক বাড়ি থেকে কাজ করবেন ৷ বেসরকারি অফিসগুলিতে 50 শতাংশ কর্মী বাড়ি থেকে কাজ করবেন ৷ আবারও 100 শতাংশ যাত্রী নিয়েই চলবে বাস ও মেট্রো ৷ মেট্রো স্টেশন ও বাস স্টপের বাইরের ভিড় এড়াতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷"

রাজধানীতে কোভিড সংক্রমণ হু হু করে বাড়ছে (covid surge in Delhi) বলে জানিয়েছেন উপমুখ্যমন্ত্রী ৷ তিনি বলেন, "গত 8-10 দিনে দিল্লিতে প্রায় 11,000 মানুষ কোভিড পজিটিভ হয়েছেন ৷ তাঁদের মধ্যে হাসপাতালে ভর্তি 350 জন ৷ মাত্র 124 জন রোগীর অক্সিজেন প্রয়োজন এবং ভেন্টিলেটরে আছেন 7 জন ৷" এরই মধ্যে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল জানিয়েছেন যে, তাঁর কোভিড রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে ৷

গত সপ্তাহে গ্রেডেড রেসপন্স অ্যাকশন প্ল্যান হলুদ সতর্কতা দেওয়ায় দিল্লিতে কড়া বিধিনিষেধ জারি করা হয়েছিল ৷ মেট্রো, বাস ও রেস্তোরাঁয় 50 শতাংশ মানুষের উপস্থিতির অনুমতি দেওয়া হয় ৷ রাত 10টা থেকে ভোর 5টা পর্যন্ত জারি করা হয় নাইট কার্ফু ৷ বন্ধ করে দেওয়া হয় সিনেমা হল, স্পা, জিম, মাল্টিপ্লেক্স, ব্যাঙ্কোয়েট হল, অডিটোরিয়াম ও স্পোর্টস কমপ্লেক্স ৷

গত 24 ঘণ্টায় রাজধানীতে নতুন করে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন 4,099 জন ৷ সংক্রমণের হার 6.46 শতাংশ ৷ সক্রিয় রোগীর সংখ্যা বেড়ে 10,986 হয়েছে ৷