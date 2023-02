বোলপুর, 22 ফেব্রুয়ারি: ফের শিরোনামে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় (Visva Bharati University)। সৌজন্যে, ইন্ডিয়া: দ্য মোদি কোয়েশ্চেন (The Modi Question)। বিশ্বভারতীর সমাবর্তনে যোগ দিতে আসছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। আর সেই দিনই বিবিসি'র তৈরি 'নিষিদ্ধ' তথ্যচিত্র, 'দ্য মোদি কোয়েশ্চেন' দেখানো হবে শান্তিনিকেতনে । বিশ্বভারতীর আচার্য খোদ প্রধানমন্ত্রী মোদি । আর এই তথ্যচিত্রটি নির্মিত হয়েছে 2002 গুজরাত দাঙ্গা ও তাতে নরেন্দ্র মোদির ভূমিকার উপর ভিত্তি করে । কেন্দ্রীয় সরকার তথ্যচিত্রটিকে 'নিষিদ্ধ' ঘোষণা করার পর দিনকয়েক আগেই এটি প্রদর্শিত হয়েছে প্রেসিডেন্সি কলেজে । অদ্ভূদভাবে প্রেসি-র বাকি অংশে ইলেকট্রিক থাকলেও আঁধার ঘনিয়ে এসেছিল কেবল সভাঘরে (Visva Bharati Students to show BBC Documentary The Modi Question) ।

বুধবার ডেমোক্রেটিক স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের বিশ্বভারতী শাখার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, 23 ফেব্রুয়ারি প্রদর্শিত হবে 'দ্য় মোদি কোয়েশ্চেন' ৷ এই নিয়ে রীতিমতো শোরগোল পড়ে গিয়েছে, ঘুম ছুটেছে প্রশাসনের ৷ প্রসঙ্গত, তথ্যচিত্রে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে নিয়ে বেশকিছু তথ্য সামনে আনা হয়েছে, স্বভাবতই যা নস্যাৎ করে দিয়েছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার । ফলত দেশে এই তথ্যচিত্রের প্রদর্শনের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে । বহু সোশাল সাইট থেকে এই তথ্যচিত্র সরিয়েও ফেলা হয়েছে । তা সত্ত্বেও দেশের বেশ কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা তাদের ক্যাম্পাসে এই তথ্যচিত্র প্রদর্শন করেছে ৷ যেমন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, প্রেসিডেন্সি কলেজ, নয়াদিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিমধ্যে এই তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়েছে । এবার সেই তথ্যচিত্রই দেখানো হবে শান্তিনিকেতনে । ডেমোক্রেটিক স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে এই তথ্যচিত্রের প্রদর্শন করা হচ্ছে । 23 ফেব্রুয়ারি শান্তিনিকেতনের রতনপল্লীতে প্রদর্শিত হবে 'নিষিদ্ধ' তথ্যচিত্রটি ৷

বিশ্বভারতীতে প্রদর্শিত হবে 'দ্য মোদি কোয়েশ্চেন'

জানা গিয়েছে, 23 ফেব্রুয়ারি দু'দিনের শান্তিনিকেতন সফরে আসছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং । মোদির অন্যতম ডেপুটির সঙ্গেই থাকবেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুভাষ সরকার, পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস প্রমুখ ৷ 23 ফেব্রুয়ারি বিশ্বভারতীর লিপিকা প্রেক্ষাগৃহে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা 'ভানুসিংহের পদাবলী' দেখবেন । ঠিক সেই সময়েই বিশ্ববিদ্যালয়ের অদূরে প্রদর্শিত হবে গুজরাত দাঙ্গা সংক্রান্ত তথ্যচিত্র 'দ্য মোদি কোয়েশ্চেন' ৷ 24 ফেব্রুয়ারি বিশ্বভারতীর সমাবর্তনে যোগ দেবেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী, শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ।

ডেমোক্রেটিক স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে শুভ নাথ বলেন, "বিশ্বভারতী ডেমোক্রেটিক স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন আগেই ঘোষণা করেছে, দ্যা মোদি কোয়েশ্চেন দেখানো হবে ৷ গুজরাত দাঙ্গার সত্যতা তুলে ধরা হয়েছে এই তথ্যচিত্রে । তাই রাষ্ট্রশক্তি তা নিষিদ্ধ করেছে । তবে প্রতিরক্ষামন্ত্রী আসছেন সমাবর্তনে, তার সঙ্গে আমাদের অনুষ্ঠানের কোনও যোগ নেই ৷ আমরা শান্তিনিকেতনের একপ্রান্তে এই তথ্যচিত্র প্রদর্শন করব ৷ পুলিশ যদি সত্যিটা চাপা দিতে চায়, তাহলে আমাদের প্রদর্শনী বন্ধ করবে ।"

আরও পড়ুন: চলছিল 'দ্য মোদি কোয়েশ্চেন', হঠাৎ বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন করা হল প্রেসিডেন্সির ওই ঘরে