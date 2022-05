দেরাদুন, 22 মে : উত্তরাখন্ডে দুর্গম চারধাম যাত্রায় 20 দিনে প্রাণ হারালেন 57 জনেরও বেশি তীর্থযাত্রী (Uttarakhand 57 Pilgrims Have Lost Their Lives During Chardham Yatra Since Pilgrimage Began on May 3)৷ কিন্তু এতজনের মৃত্যুর কারণ কী (Died in Chardham)? এই বিষয়ে উত্তরাখন্ডের স্বাস্থ্য বিষয়ক ডিরেক্টর জেনারেল (ডিজি) শৈলজা ভাট জানান, তীর্থযাত্রীদের বেশিরভাগেরই মৃত্যুর পিছনে প্রাথমিক কারণ হিসেবে রয়েছে হার্ট অ্যাটাক ও দুর্গম খাড়াই পথে ওঠার ক্লান্তি ৷

সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন, "চারধাম যাত্রা পথে বেশিরভাগ তীর্থযাত্রী মারা গিয়েছেন হার্ট অ্যাটাক ও পথশ্রমের ক্লান্তিতে ৷ এখন যাতায়াতের পথে তীর্থযাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হচ্ছে ৷ যাদের চারধাম যাত্রা করার মতো শারীরিক অবস্থা নেই তাদের আর ভ্রমণ না করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে ৷"

3 মে অক্ষয় তৃতীয়া উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামির উপস্থিতিতে ভক্তদের জন্য গঙ্গোত্রী ও যমুনোত্রী পোর্টাল খোলার মাধ্যমে চারধাম যাত্রা শুরু হয় ৷ এর মধ্যে 6 মে কেদারনাথ যাত্রা শুরু হয় ও বদ্রীনাথের দরজা খোলা হয় 8 মে ৷ বহু পুণ্যার্থী বছর ভর এই চারধাম যাত্রার জন্য অপেক্ষায় থাকেন ৷ দুর্গম এই পাহাড়ি পথের যাত্রায় প্রতি মুহূর্তে দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কা থাকলেও পুণ্যার্জনের আশায় তীর্থযাত্রীরা পাড়ি জমান চারধামের উদ্দেশে ৷

